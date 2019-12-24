شكرا لقرائتكم خبر عن المركز المالي الكويتي (MARKAZ) جني أرباح متوقع -تحليل صباحي- 24-12-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجع السهم في ثاني جلسات الآسبوع الحالي، حيث اغلق امس الاثنين عند مستوى 103 فلس، وذلك بعدما لامس الحد العلوي للقناة الصاعدة متوسطة الأجل، وبالنظر الى المؤشرات الفنية مثل مؤشر القوة النسبية نلاحظ انطلاق إشارة بيع، لذلك نتوقع عمليات جني أرباح قد تهبط به لمستوى الدعم 95 فلس كمستوى اول، شرط بقاء السهم اسفل مستوى 106 فلس.

Advertisements

متوقع ان يكون النطاق السعري خلال اليوم الحالي بين مستوى الدعم هو 100 بينما مستوى المقاومة هو 104 فلس

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط