شكرا لقرائتكم خبر عن شركة التخصيص القابضة (KPPC) يرتد لاعلى -تحليل صباحي- 24-12-2019 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتد السهم لاعلى مرة أخرى حيث اغلق امس الاثنين عند مستوى 50.60 فلس، وذلك بعدما لامس مستوى الدعم الحالي عند 49.50 فلس، لينجح بذلك في الاغلاق اعلى متوسطه المتحرك لـ 20 يوم، لذلك نتوقع إمكانية ارتفاع السهم لمستوى المقاومة 51.50 فلس كمستوى اول ثم 54 فلس كمستوى ثان، شرط بقاء السهم اعلى مستوى 49.50 فلس.
متوقع ان يكون النطاق السعري خلال اليوم الحالي بين مستوى الدعم هو 50.3 بينما مستوى المقاومة هو 50.8 فلس
الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد
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