شكرا لقرائتكم خبر عن شركة نور للاستثمار المالي (NOOR) يخترق دعم محوري -تحليل صباحي- 24-12-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم واصل السهم اتجاهه الهابط قصير الأجل، حيث اغلق امس الاثنين عند مستوى 119 فلس، مخترقا مستوى الدعم السابق عند 121 فلس، وفي ظل ارتفاع كبير في كمية التداول، مما يجعل الأنظار تتجه لاسفل لمستويات قد تصل الى 100 فلس كمستوى اول، شرط بقاء السهم اسفل مستوى 126 فلس.

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متوقع ان يكون النطاق السعري خلال اليوم الحالي بين مستوى الدعم هو 112 بينما مستوى المقاومة هو 124 فلس

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط