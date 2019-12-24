الاقتصاد

شركة نور للاستثمار المالي (NOOR) يخترق دعم محوري -تحليل صباحي- 24-12-2019

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

شكرا لقرائتكم خبر عن شركة نور للاستثمار المالي (NOOR) يخترق دعم محوري -تحليل صباحي- 24-12-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم واصل السهم اتجاهه الهابط قصير الأجل، حيث اغلق امس الاثنين عند مستوى 119 فلس، مخترقا مستوى الدعم السابق عند 121 فلس، وفي ظل ارتفاع كبير في كمية التداول، مما يجعل الأنظار تتجه لاسفل لمستويات قد تصل الى 100 فلس كمستوى اول، شرط بقاء السهم اسفل مستوى 126 فلس.

 

Advertisements

متوقع ان يكون النطاق السعري خلال اليوم الحالي بين مستوى الدعم هو 112 بينما مستوى المقاومة هو 124 فلس

 

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر شركة نور للاستثمار المالي (NOOR) يخترق دعم محوري -تحليل صباحي- 24-12-2019 لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على أخبار الفوركس اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا