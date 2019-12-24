شكرا لقرائتكم خبر عن ميادين (SHOOTING) يغلق بدون تغيير -تحليل صباحي- 24-12-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم انهى السهم تداولات امس الاثنين عند مستوى 10.20 فلس، بدون أي تغيير مقارنة باغلاقه السابق، بالرغم من انه استهل الجلسة منخفضا عند مستوى 9.40 فلس، مصحوبا بانطلاق إشارة شراء على مؤشر ماكد، مما يجعل الأنظار تتجه لاعلى لمستويات قد تصل الى 11 فلس كمستوى اول ثم 13 فلس كمستوى ثان، شرط بقاء السهم اعلى مستوى 9.20فلس.

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متوقع ان يكون النطاق السعري خلال اليوم الحالي بين مستوى الدعم هو 9.7 بينما مستوى المقاومة هو 10.5 فلس

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد