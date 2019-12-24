شكرا لقرائتكم خبر عن شركة صناعات قطر (IQCD) يفقد مكاسبه خلال الجلسة -تحليل صباحي- 24-12-2019 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم فقد السهم مكاسبه التي حققها خلال جلسة امس الاثنين، حيث اغلق منخفضا عند مستوى 10.33 ريال، وذلك بعدما سجل ارتفاع بلغ 10470 نقطة، مقتربا بذلك من الحد العلوي لمؤشر "Bollinger Bands" والذي يشكل مقاومة نتوقع ان تضغط على السهم لاسفل للوصول لمستوى الدعم 10 ريال كمستوى اول، شرط بقاء السهم اسفل مستوى 10.70 ريال.
من المتوقع ان يكون النطاق السعري خلال جلسة اليوم بين مستوى الدعم وهو 10.27 وبين مستوى المقاومة هو 10.53 ريال
الميل العام المتوقع اليوم: صاعد
كانت هذه تفاصيل خبر شركة صناعات قطر (IQCD) يفقد مكاسبه خلال الجلسة -تحليل صباحي- 24-12-2019 لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على أخبار الفوركس اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.