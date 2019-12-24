شكرا لقرائتكم خبر عن شركة صناعات قطر (IQCD) يفقد مكاسبه خلال الجلسة -تحليل صباحي- 24-12-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم فقد السهم مكاسبه التي حققها خلال جلسة امس الاثنين، حيث اغلق منخفضا عند مستوى 10.33 ريال، وذلك بعدما سجل ارتفاع بلغ 10470 نقطة، مقتربا بذلك من الحد العلوي لمؤشر "Bollinger Bands" والذي يشكل مقاومة نتوقع ان تضغط على السهم لاسفل للوصول لمستوى الدعم 10 ريال كمستوى اول، شرط بقاء السهم اسفل مستوى 10.70 ريال.

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من المتوقع ان يكون النطاق السعري خلال جلسة اليوم بين مستوى الدعم وهو 10.27 وبين مستوى المقاومة هو 10.53 ريال

الميل العام المتوقع اليوم: صاعد