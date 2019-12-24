شكرا لقرائتكم خبر عن شركة دلالة للوساطة والاستثمار القابضة (DBIS) يعمق خسائره -تحليل صباحي- 24-12-2019 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم عمق السهم من خسائره كما اشرنا في تقاريرنا السابقة منذ نهاية شهر سبتمبر الماضي، حيث اغلق عند مستوى 0.607 ريال امس الاثنين، مصحوبا بانطلاق إشارة بيع على مؤشر ماكد، مما نتوقع معه مزيدا من الانخفاض لمستويات قد تصل الى 0.60 ريال كمستوى اول ثم 0.55 ريال كمستوى ثان، شرط بقاء السهم اسفل مستوى 0.65 ريال.
من المتوقع ان يكون النطاق السعري خلال جلسة اليوم بين مستوى الدعم وهو 0.60 وبين مستوى المقاومة هو 0.62 ريال
الميل العام المتوقع اليوم: صاعد
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