شكرا لقرائتكم خبر عن مؤشر الكويت الاول (BKP) يشهد جلسة هادئة -تحليل صباحي- 24-12-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم شهد المؤشر جلسة هادئة خلال امس الاثنين، حيث اغلق عند مستوى 6975 نقطة، مسجلا اعلى مستوى 7008 بينما اقل قيمة عند 6966 نقطة، وملامسا لمستوى المقاومة الحالي عند 7000 نقطة، حيث يقابل الحد العلوي للقناة الصاعدة متوسطة الأجل، لذلك نتوقع عمليات جني أرباح قد تهبط به لمستوى الدعم 6800 نقطة كمستوى اول ثم 6550 نقطة كمستوى ثان، شرط بقاء المؤشر اسفل مستوى 7000 نقطة.

من المتوقع ان يكون النطاق السعري خلال جلسة اليوم بين مستوى الدعم هو 6,941 نقطة وبين مستوى المقاومة هو 7,001 نقطة