شكرا لقرائتكم خبر عن المؤشر العام لبورصة قطر (GNRI) يستهل الجلسة منخفضا ويغلق مرتفعا -تحليل صباحي- 24-12-2019 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم استهل المؤشر تداولات امس الاثنين منخفضا عند مستوى 10393 نقطة، الا انه اغلق مرتفعا عند مستوى 10515 نقطة، وذلك بعدما تلقى دعما عند مستوى 10400نقطة، في ظل تقارب كمية التداول من متوسطها الشهري، وهو ما يشير الى إمكانية ارتفاع المؤشر لمستوى المقاومة الهام والقوي عند 10630 نقطة، شرط بقاء المؤشر اعلى مستوى 10400 نقطة.
من المتوقع ان يكون النطاق السعري خلال جلسة اليوم بين مستوى الدعم وهو 10,450 وبين مستوى المقاومة هو 10,580 نقطة
كانت هذه تفاصيل خبر المؤشر العام لبورصة قطر (GNRI) يستهل الجلسة منخفضا ويغلق مرتفعا -تحليل صباحي- 24-12-2019 لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على أخبار الفوركس اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.