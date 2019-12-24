شكرا لقرائتكم خبر عن المؤشر العام لبورصة قطر (GNRI) يستهل الجلسة منخفضا ويغلق مرتفعا -تحليل صباحي- 24-12-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم استهل المؤشر تداولات امس الاثنين منخفضا عند مستوى 10393 نقطة، الا انه اغلق مرتفعا عند مستوى 10515 نقطة، وذلك بعدما تلقى دعما عند مستوى 10400نقطة، في ظل تقارب كمية التداول من متوسطها الشهري، وهو ما يشير الى إمكانية ارتفاع المؤشر لمستوى المقاومة الهام والقوي عند 10630 نقطة، شرط بقاء المؤشر اعلى مستوى 10400 نقطة.

من المتوقع ان يكون النطاق السعري خلال جلسة اليوم بين مستوى الدعم وهو 10,450 وبين مستوى المقاومة هو 10,580 نقطة