شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار البلاتينيوم تستأنف الارتداد من الأعلى لها في سبعة أسابيع مع ارتفاع مؤشر الدولار الأمريكي والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تذبذبت أسعار البلاتينيوم في نطاق ضيق مائل نحو الارتفاع خلال الجلسة الآسيوية لنشهد ارتدادها للجلسة الخامسة في تسعة جلسات من الأعلى لها منذ الرابع من تشرين الثاني/نوفمبر، حينما اختبرت الأعلى لها منذ 25 من أيلول/سبتمبر وسط ارتداد مؤشر الدولار الأمريكي للجلسة السادسة في ثمانية جلسات من الأدنى له منذ مطلع تموز/يوليو وفقاً للعلاقة العكسية بينهما على أعتاب التطورات والبيانات الاقتصادية المرتقبة اليوم الثلاثاء من قبل الاقتصاد الأمريكي أكبر اقتصاد في العالم.

في تمام الساعة 04:05 صباحاً بتوقيت جرينتش تراجعت أسعار البلاتينيوم 0.30% لتتداول حالياً عند 933.93$ للأونصة مقارنة مع الافتتاحية عند 936.78$ للأونصة، وذلك مع ارتفع مؤشر الدولار الأمريكي 0.02% إلى مستويات 97.68 مقارنة بالافتتاحية عند 97.66.

هذا ويترقب المستثمرين حالياً من قبل الاقتصاد الأمريكي الكشف عن قراءة مؤشر ريتشموند الصناعي والتي قد تعكس اتساعاً إلى ما قيمته 1 مقابل انكماش عند ما قيمته 1 في القراءة السابقة لشهر تشرين الثاني/نوفمبر الماضي، ويأتي ذلك وسط التطلع لكشف وزارة الخزانة الأمريكية عن تقريرها النصف سنوي حيال السياسات الاقتصادية وسعر الصرف الدولي.

بخلاف ذلك، يستضيف رئيس مجلس الدولة الصيني لي كهتشيانج قمة ثلاثية مع كل من رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي ورئيس كوريا الجنوبية مون جاي في وقت لاحق اليوم في مدينة تشنغدو تركز على التجارة بين بلاده وكل من اليابان وكوريا الجنوبية، ويأتي ذلك وسط التوقعات بأن تكون التداولات في الأسواق المالية العالمية ضعيفاً عشية أعياد الميلاد، وذلك قبل تغيب نبض التداول غداً الأربعاء بسبب عطلة أعياد الميلاد.

ويذكر أن الصين أكبر مستهلك للمعادن عالمياً وثاني أكبر اقتصاد في العالم وثاني أكبر دولة صناعية عالمياً بعد الولايات المتحدة أعلنت قي مطلع هذا الأسبوع أنها ستخفض الرسوم الجمركية على وارداتها لأكثر من 850 منتجاً اعتباراً مع الأول من كانون الثاني/يناير المقبل، بما في ذلك بعض اللحوم بالإضافة إلى منتجات تكنولوجيا المعلومات اعتباراً مطلع تموز/يوليو القادم.

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ويأتي ذلك في أعقاب أفادت الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الجمعة الماضية بأنه أجرى "حديث جيد للغاية" مع نظيره الرئيس الصيني شي جينبينج، حول المرحلة الأولى من الاتفاق التجاري الذي تم التوصل إليه في منتصف هذا الشهر والذي من المتوقع أن يتم التوقيع عليها مع مطلع العام المقبل 2020، كما أعرب الرئيس الأمريكي السبت الماضي أن البلدان سيوقعان "قريباً جداً" على الصفقة.

على الصعيد الأخر، فقد تابعنا في وقت سابق من الشهر الماضي كشف مجلس الاستثمار العالمي البلاتيني (WPIC) عن تقريره الفصلي للبلاتينيوم والذي تضمن توقعات المجلس الكاملة للعام الجاري 2019 والتوقعات الأولية للعام المقبل 2020، حيث أفاد تقرير الربع الثالث أن المجلس يتوقع خلال العام الجاري عجز 30 ألف أونصة مقارنة بتوقعاته السابقة في تقرير الربع الثاني بفائض 345 ألف أونصة.

وأرجع مجلس الاستثمار العالمي البلاتيني توقعاته بالعجز للزيادة الموسعة في الطلب من قبل صناديق الاستثمار والتي قدرها بنسبة 12% والتي ستعوض انخفاض الطلب المتوقع في قطاعات السيارات والشحنات والتي قدرها بنسبة 5% وفي المجوهرات 6% بالإضافة إلى الصناعة 1%، وسط إبقائه على توقعاته بنمو العرض بنسبة 2% خلال مجمل العام الجاري 2019.

وفي نفس السياق، أفاد مجلس الاستثمار العالمي البلاتيني بأن العرض من قبل قطاع التعدين ارتفع بنسبة 1% مع نمو مشاريع التعدين، وذلك مع ترجيحه بأن ذلك النمو في الأساس يعود إلى عمليات تكرير المعادن في خطوط المعاملة التي تم إنشائها في عام 2018 والتي ساهمت في ارتفاع إعادة تدوير البلاتينيوم بنسبة 3%، وذلك على الرغم من أسعار البلاتينيوم المنخفضة خلال معظم 2019 أدى لانخفاض إعادة تدوير المجوهرات.

وجاءت التوقعات الأولية للمجلس لعام 2020 بفائض قدره 670 ألف أونصة، ما عكس التوقعات بانخفاض العرض 1% وتراجع 10% في الطلب ويرجع ذلك في الأغلب لانخفاض الطلب على الاستثمار، مع العلم، أنه من المتوقع أن يكون أعلى بكثير من متوسط الخمسة أعوام الماضي، إلا أنه ليس من المتوقع أن تكرر صناديق الاستثمار الطلب لمستوي القاسي مثل هذا العام، ومن المتوقع تراجع العرض من المناجم 2% عن 2018.