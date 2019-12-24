شكرا لقرائتكم خبر عن تباين أداء أسعار النفط بالقرب من الأعلى لها في ثلاثة أشهر مع استأنف مؤشر الدولار الارتداد من الأدنى لها في خمسة أشهر والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تذبذبت العقود الآجلة لأسعار النفط في نطاق ضيق موضحة تباين في الأداء خلال الجلسة الآسيوية لنشهد استقرارها بالقرب من الأعلى لها منذ منتصف أيلول/سبتمبر وسط ارتداد مؤشر الدولار الأمريكي للجلسة السادسة في ثمانية جلسات من الأدنى له منذ مطلع تموز/يوليو وفقاً للعلاقة العكسية بينهم على أعتاب التطورات والبيانات الاقتصادية المرتقبة اليوم الثلاثاء من قبل الاقتصاد الأمريكي أكبر مستهلك ومنتج للطاقة في العالم ووسط تسعير المستثمرين لتصريحات وزير الطاقة الروسي ألكسندر نوفاك في مطلع هذا الأسبوع.

وفي تمام الساعة 03:33 صباحاً بتوقيت جرينتش تراجعت العقود الآجلة لأسعار النفط "نيمكس" تسليم كانون الثاني/يناير 0.18% لتتداول عند مستويات 60.52$ للبرميل مقارنة بالافتتاحية عند 60.63$ للبرميل، مع العلم، أن العقود استهلت تداولات الجلسة على فجوة سعرية صاعدة بعد أن اختتمت تداولات الأمس عند مستويات 60.52$ للبرميل.

أما عن العقود الآجلة لخام "برنت" تسليم شباط/فبراير فقد ارتفعت 0.02% لتتداول عند 66.45$ للبرميل مقارنة بالافتتاحية عند 66.44$ للبرميل، مع العلم، أن العقود استهلت التداولات أيضا على فجوة سعرية صاعدة بعد أن اختتمت تداولات الأمس عند 66.39$ للبرميل، بينما ارتفع مؤشر الدولار 0.03% إلى مستويات 97.69 مقارنة بالافتتاحية عند 97.66.

هذا ويترقب المستثمرين حالياً من قبل الاقتصاد الأمريكي الكشف عن قراءة مؤشر ريتشموند الصناعي والتي قد تعكس اتساعاً إلى ما قيمته 1 مقابل انكماش عند ما قيمته 1 في القراءة السابقة لشهر تشرين الثاني/نوفمبر الماضي، ويأتي ذلك وسط التطلع لكشف وزارة الخزانة الأمريكية عن تقريرها النصف سنوي حيال السياسات الاقتصادية وسعر الصرف الدولي.

على الصعيد الأخر، فقد تابعنا بالأمس تصريحات وزير الطاقة الروسي ألكسندر نوفاك والتي أعرب من خلالها عن كون منظمة الدول المصدرة للنفط أوبك وحلفائها المنتجين للنفط من خارج المنظمة وعلى رأسهم بلاده ثاني أكبر منتج للنفط عالمياً، يدسون قليل القيود المفروضة على إنتاج النفط خلال اجتماع آذار/مارس القادم، مع تأكيده على أن التحالف القائم بين روسيا وأبك سيستمر وفقاً لحاجة الأسواق.

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كما نوه نوفاك لكون أوبك وحلفائها الذين أقروا في مطلع هذا الشهر التوسع في اتفاق خفض الإنتاج العالمي لأوبك وحلفائها أو ما بات يعرف بـ"أوبك بلس" بواقع 500 ألف برميل يومياً ليصل الاتفاق إلى 1.7 مليون برميل يومياً حتى نهاية آذار/مارس، يدرسون الخيارات المتاحة والتي تتضمن التقليل التدريجي للحصص أو استمرار العمل بالاتفاق، مضيفاً أن الأمر سيعتمد على تطورات الوضع والتوقعات، بينما أوضح أن الأسواق تشهد حالياً استقرار.

وفي سياق أخر، فقد تابعنا أيضا بالأمس أظهر بيانات الشحن والجمارك الهندية بأن واردات الهند قد انخفضت من أمريكا الجنوبية خلال تشرين الثاني/نوفمبر لأدنى مستوى لها في قرابة عامين، حيث بلغت نحو 4.28 مليون برميل يومياً الشهر الماضي موضحه تراجع ستة بالمائة عن تشرين الأول/أكتوبر، وذلك وسط سعي مصافي التكرير في ثالث أكبر مستورد للطاقة في العالم لشراء النفط من الشرق الأوسط لتقليل تكاليف الشحن.

بخلاف ذلك، فقد تابعنا أيضا في وقت سابق من الأسبوع الماضي أظهرت بيانات إدارة الجمارك العامة في الصين أن واردات أكبر مستورد للنفط في العالم وثاني أكبر مستهلك للطاقة عالمياً، ارتفعت خلال تشرين الثاني/نوفمبر إلى 11.13 مليون برميل يومياً مقابل 10.72 مليون برميل في تشرين الأول/أكتوبر، ومقارنة بنحو 9.61 مليون برميل يومياً في نفس الشهر من العام الماضي.

هذا وقد بلغ متوسط واردات الصين من النفط خلال الإحدى عشرة شهراً الأولى من هذا العام 10.09 مليون برميل يومياً وذلك بزيادة 10.4% عن نفس الفترة من العام الماضي، وأوضحت بيانات الإدارة ارتفاع واردات الصين النفطية من المملكة العربية السعودية 76.3% إلى 1.98 مليون برميل يومياً في تشرين الأول/أكتوبر بسبب تزايد الطلب من مصاف جديدة في الصين، وجاء ذلك قبل أن نشهد البيانات التي أفادت بارتفاع صادرات المملكة من النفط خلال تشرين الأول/أكتوبر إلى 7.06 مليون برميل يومياً من 6.67 مليون برميل يومياً في أيلول/سبتمبر.

ونود الإشارة، إدارة معلومات الطاقة الأمريكية كشفت الأسبوع الماضي عن توقعاتها بارتفاع إنتاج الولايات المتحدة بحلول كانون الثاني/يناير من النفط الصخري بنحو 30 ألف برميل يومياً إلى نحو 9,135 ألف برميل يومياً، وذلك وسط التوقعات بارتفاع مستويات إنتاج الحقول السبعة الرئيسية في أمريكا، وخفض الإدارة توقعاتها لأسعار النفط للعام المقبل 2020 إلى 60$ للبرميل من 64$ للبرميل للعام الجاري.

ووفقاً للتقرير الأسبوعي لشركة بيكر هيوز الذي صدر الجمعة الماضي، فقد ارتفعت منصات الحفر والتنقيب على النفط العاملة في الولايات المتحدة بواقع 18 منصات إلى إجمالي 685 منصة خلال الأسبوع المنقضي في 20 من هذا الشهر، موضحة ثاني ارتفاع أسبوعي لها على التوالي عقب تراجعا للأسبوع السابع على التوالي مؤخراً، ويذكر أنها أوضحت الشهر الماضي تراجعها للشهر الثاني عشرة على التوالي.