شكرا لقرائتكم خبر عن الأسهم اليابانية تتراجع في جلسة التعاملات الصباحية والان نبدء بالتفاصيل

تراجعت مؤشرات الأسهم اليابانية في نهاية جلسة التعاملات الصباحية ببورصة طوكيو للأوراق المالية اليوم

الثلاثاء.

وخسر مؤشر نيكي القياسي المؤلف من 225 سهما 12.56 نقطة أو ما يعادل 0.05% ليصل إلى 55. 23808 نقطة مع نهاية الجلسة الصباحية عند الساعة 11:30 صباحا بالتوقيت المحلي (02:30 بتوقيت جرينتش).

كما هبط مؤشر توبكس الأوسع نطاقا 1.74 نقطة، أو 0.10%، ليصل إلى 1727.68 نقطة.