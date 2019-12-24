شكرا لقرائتكم خبر عن 3 قطاعات بالبورصة المصرية تستفيد من قرار رفع عبء الدين للقروض الشخصية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حددت شركة مباشر للأوراق المالية، أبرز الأسهم المستفيدة من قرار البنك المركزي برفع الحد الأقصى لعبء الدين الشهري لمنتج القرض الشخصي متضمنا قروض السيارات والسلع الأخرى، وبطاقات الائتمان إلى 50% من دخل الشهري للعميل، بدلا من 35% حاليا. وجاءت أبرز القطاعات المستفيدة وهى 1- القطاع البنكى، حيث سيكون للقرار تأثير إيجابي على نمو محفظة القروض لدى البنوك. Advertisements 2- الشركات التى لديها شركات تابعة تعمل في مجال التمويل الاستهلاكي أو تعمل في في مجال الخدمات المالية غير البنكية مثل تمويل متناهي الصغر وتمويل شراء السيارات وتمويل عقاري،مثل هيرمس و سي أي كابيتال وثروة كابيتال والتوفيق للتأجير التمويلى. 3- الشركات العاملة في تجارة التجزئة وتوزيع السلع الاستهلاكية ​ مثل ام.ام جروب للصناعة والتجارة العالمية (MTIE). رفع البنك المركزي، الحد الأقصى لعبء الدين الشهري لمنتج القرض الشخصي متضمنا قروض السيارات والسلع الأخرى، وبطاقات الائتمان إلى 50% من دخل الشهري للعميل، بدلا من 35% حاليا، في الوقت نفسه، أبقى المركزي على الحد الأقصى لأقساط قروض التمويل العقاري عند 40% من دخل العميل.

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