الاقتصاد

وفرة يقفز ارتفاعاً – تحليل صباحي – 24-12-2019

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

شكرا لقرائتكم خبر عن وفرة يقفز ارتفاعاً – تحليل صباحي – 24-12-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم قفز سهم وفرة (2100) ارتفاعاً في آخر جلساته، ليسجل فجوة سعريه صاعدة محققاً أرباحاً بلغت نسبتها 9.88% بما يعادل 1.16 نقطة، مصحوباً بارتفاع كبير في أحجام التداول، ومدعوماً بتداولاته أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، مع توارد الإشارات الإيجابية بمؤشرات القوة النسبية، ليستعد السهم بهذا الارتفاع بمهاجمة مستوى المقاومة 13.00، هذا المستوى الذي يمثل أولى مستويات فيبوناتشي التصحيحية لآخر موجة هابطة على المدى المتوسط (من 18.16 إلى 9.81).

 

Advertisements

لذلك تشير توقعاتنا إلى المزيد من الارتفاع للسهم خلال تداولاته القادمة، خاصة في حالة اختراقه للمقاومة 13.00، ليستهدف بعدها مستوى المقاومة التالي عند سعر 13.98 الذي يمثل نسبة 50% من نفس المستويات التصحيحية.

 

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 12.00 ومستوى المقاومة 13.50.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر وفرة يقفز ارتفاعاً – تحليل صباحي – 24-12-2019 لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على أخبار الفوركس اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا