شكرا لقرائتكم خبر عن وفرة يقفز ارتفاعاً – تحليل صباحي – 24-12-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم قفز سهم وفرة (2100) ارتفاعاً في آخر جلساته، ليسجل فجوة سعريه صاعدة محققاً أرباحاً بلغت نسبتها 9.88% بما يعادل 1.16 نقطة، مصحوباً بارتفاع كبير في أحجام التداول، ومدعوماً بتداولاته أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، مع توارد الإشارات الإيجابية بمؤشرات القوة النسبية، ليستعد السهم بهذا الارتفاع بمهاجمة مستوى المقاومة 13.00، هذا المستوى الذي يمثل أولى مستويات فيبوناتشي التصحيحية لآخر موجة هابطة على المدى المتوسط (من 18.16 إلى 9.81).

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لذلك تشير توقعاتنا إلى المزيد من الارتفاع للسهم خلال تداولاته القادمة، خاصة في حالة اختراقه للمقاومة 13.00، ليستهدف بعدها مستوى المقاومة التالي عند سعر 13.98 الذي يمثل نسبة 50% من نفس المستويات التصحيحية.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 12.00 ومستوى المقاومة 13.50.