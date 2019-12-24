شكرا لقرائتكم خبر عن بترورابغ يؤكد على اختراق خط اتجاه هابط – تحليل صباحي – 24-12-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم عاود سهم بترورابغ (2380) الارتفاع في آخر جلساته، ليؤكد السهم بهذا الإغلاق على اختراق خط اتجاه هابط على المدى المتوسط كما هو موضح بالرسم البياني المرفق، ليحقق السهم أرباحاً بلغت نسبتها 1.36% بما يعادل 0.28 نقطة، في ظل استمرار الدعم الإيجابي لتداولاته أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، مع توارد الإشارات الإيجابية بمؤشرات القوة النسبية.

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لذلك تشير توقعاتنا إلى المزيد من الارتفاع للسهم خلال تداولاته القادمة، طيلة ثبات الدعم 20.02، ليستهدف مستوى المقاومة المهم 22.00.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 20.02 ومستوى المقاومة 22.00.