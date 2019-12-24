شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يستقر بمنطقة إيجابية – تحليل صباحي – 24-12-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفع سهم الأهلي (1180) في آخر جلساته، وذلك في ظل تأثر السهم باختراقه لخط اتجاه رئيسي هابط في وقت سابق، مع استقرار تداولاته أعلى مستوى الدعم 49.69، هذا المستوى الذي يمثل نسبة 38.2% من مستويات فيبوناتشي التصحيحية للموجة الهابطة على المدى القصير (من 64.4 إلى 40.6)، في ظل استمرار الدعم الإيجابي لتداولاته أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، مع توارد الإشارات الإيجابية بمؤشرات القوة النسبية.

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لذلك نحن نتوقع المزيد من الارتفاع للسهم خلال تداولاته القادمة، طيلة استقراره أعلى مستوى 49.69، ليستهدف مستوى المقاومة التالي عند 52.5 الذي يمثل نسبة 50% من نفس المستويات التصحيحية السابق ذكرها.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 49.00 ومستوى المقاومة 52.50.