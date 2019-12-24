شكرا لقرائتكم خبر عن جبل عمر بين المطرقة والسندان – تحليل صباحي – 24-12-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم صعد سهم جبل عمر (4250) في آخر جلساته، مدعوماً بتداولاته أعلى المتوسط المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، ليحقق السهم أرباحاً بلغت نسبتها 0.59% بما يعادل 0.15 نقطة، ليختبر السهم بهذا الارتفاع مقاومة خط اتجاه رئيسي هابط على المدى البعيد كما هو موضح بالرسم البياني المرفق، وسط بدء ظهور تقاطع سلبي بمؤشرات القوة النسبية، بعد وصولها لمناطق شديدة التشبع بعمليات الشراء، بصورة مبالغ فيها مقارنة بحركة السهم، مصحوباً بارتفاع ملحوظ في أحجام التداول.

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لهذا نحن نرجح عودة انخفاض السهم خلال تداولاته القادمة، طيلة تداولاته بمحاذاة خط الاتجاه الهابط، ليستهدف أولى مستويات الدعم عند 24.42.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 24.42 ومستوى المقاومة 26.80.