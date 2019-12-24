شكرا لقرائتكم خبر عن ساب يغلق عند أعلى مستوياته خلال الجلسة – تحليل صباحي – 24-12-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم اكتسى سهم ساب (1060) باللون الأخضر في آخر جلساته، ليحقق أرباحاً بلغت نسبتها 3.37% بما يعادل 1.15 نقطة، وذلك في ظل تداولات السهم بمحاذاة خط ميل تصحيحي صاعد على المدى القصير، مع استمرار الدعم الإيجابي لتداولاته أعلى المتوسط المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، ووسط توارد الإشارات الإيجابية بمؤشرات القوة النسبية.

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لهذا نحن نتوقع المزيد من الارتفاع للسهم خلال تداولاته القادمة، طيلة ثبات الدعم 33.20، ليستهدف مستوى المقاومة المهم 37.05.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 34.00 ومستوى المقاومة 36.20.