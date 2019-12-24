شكرا لقرائتكم خبر عن المجموعة السعودية يخترق مقاومة مهمة – تحليل صباحي – 24-12-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم قفز سهم المجموعة السعودية (2250) ارتفاعاً بتداولاته الأخيرة على المستويات اللحظية، وسط استمرار الدعم الإيجابي للمتوسط المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، ليحقق أرباحاً في آخر جلساته بلغت نسبتها 6.53% بما يعادل 1.42 نقطة، لينجح السهم بهذا الارتفاع في اختراق مستوى المقاومة المهم 22.96، هذا المستوى الذي يمثل نسبة 38.2% من مستويات فيبوناتشي التصحيحية للموجة الهابطة على المدى القصير (من 28.15 إلى 19.76)، مع توارد الإشارات الإيجابية بمؤشرات القوة النسبية، بالرغم من وصولها لمناطق شديدة التشبع بعمليات الشراء.

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لذلك تشير توقعاتنا إلى المزيد من الارتفاع للسهم خلال تداولاته القادمة، طيلة استقراره أعلى مستوى 22.96، ليستهدف مستوى المقاومة التالي عند 23.96 الذي يمثل نسبة 50% من نفس المستويات التصحيحية السابق ذكرها استعداداً لمهاجمته.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 22.50 ومستوى المقاومة 23.96.