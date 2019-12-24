التأمين العربية يتصدر القائمة الخضراء – تحليل صباحي – 24-12-2019

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دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم قفز سهم التأمين العربية (8160) ارتفاعاً في آخر جلساته، ليتصدر السهم بهذا الارتفاع قائمة الأكثر ارتفاعاً بالنسبة المئوية، وسط توارد الإشارات الإيجابية بمؤشرات القوة النسبية، وبدعم من تداولاته أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، مصحوباً بارتفاع ملحوظ في احجام التداول، ليحقق السهم أرباحاً جديدة بلغت نسبتها 9.93% بما يعادل 1.50 نقطة، ليستعد السهم مهاجمة مستوى المقاومة 17.00، هذا المستوى الذي يمثل نسبة 38.2% من مستويات فيبوناتشي التصحيحية للموجة الهابطة على المدى البعيد (من 22.98 إلى 13.3).
لذلك تشير توقعاتنا إلى المزيد من الارتفاع للسهم خلال تداولاته القادمة، خاصة في حالة اختراقه للمقاومة 17.00، ليستهدف بعدها مستوى المقاومة التالي من تلك المتتالية التصحيحية لفيبوناتشي عند 18.14 الذي يمثل نسبة 50% منها.
نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 15.50 مستوى المقاومة 17.50.
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