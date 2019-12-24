شكرا لقرائتكم خبر عن سلامة يتخلص من ضغوطه السلبية دفعة واحدة – تحليل صباحي – 24-12-2019 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم صعد سهم سلامة (8050) بتداولاته الأخيرة على المدى القصير، ليحقق أرباحاً في آخر جلساته بلغت نسبتها 9.93% بما يعادل 1.08 نقطة، لينجح السهم بهذا الارتفاع باختراق خط اتجاه رئيسي هابط على المدى المتوسط، وقد تزامن ذلك مع تخطيه لمقاومة متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، ليتخلص السهم بذلك من جميع ضغوطه السلبية دفعة واحدة، وسط توارد الإشارات الإيجابية بمؤشرات القوة النسبية، مع ارتفاع ملحوظ في أحجام التداول.
لهذا نحن نتوقع المزيد من الارتفاع التصحيحي للسهم خلال تداولاته القادمة، طيلة استقراره أعلى مستوى 11.00، ليستهدف أولى مستويات المقاومة عند 12.78.
نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 11.00 مستوى المقاومة 12.78.
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