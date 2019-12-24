شكرا لقرائتكم خبر عن الخزف يتقدم الأسهم الأكثر انخفاضاً – تحليل صباحي – 24-12-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم انزلق سهم الخزف (2040) في آخر جلساته، ليتكبد خسائر بلغت نسبتها -3.24% بما يعادل -1.20 نقطة، ليتصدر السهم بهذا الانخفاض قائمة الأسهم الأكثر انخفاضاً بالنسبة المئوية، ليجني من ذلك أرباح ارتفاعاته السابقة على المدى القصير، وليحاول في الوقت نفسه اكتساب زخماً إيجابياً قد يساعده على التعافي والارتفاع من جديد، وتصريف تشبعه الشرائي الواضح بمؤشرات القوة النسبية، في ظل سيطرة الاتجاه الرئيسي الصاعد على المدى البعدي بمحاذاة خط ميل، مع استمرار الدعم الإيجابي بسبب تداولاته أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة.

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لهذا تشير توقعاتنا إلى ترجيح سيناريو عودة ارتفاع السهم خلال تداولاته القادمة، طيلة ثبات الدعم 34.40، ليستهدف مستوى المقاومة 39.30.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 34.00 ومستوى المقاومة 37.20.