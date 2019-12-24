شكرا لقرائتكم خبر عن بوان يخترق مقاومته الحالية – تحليل صباحي – 24-12-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم قفز سهم بوان (1302) ارتفاعاً في آخر جلساته، لينجح السهم بهذا الارتفاع في اختراق مستوى المقاومة 16.48، هذا المستوى الذي يمثل نسبة 61.8% من مستويات فيبوناتشي التصحيحية للموجة الهابطة على المدى المتوسط (من 18.94 إلى 12.50)، وسط استمرار الدعم الإيجابي لتداولات السهم أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، ليحقق أرباحاً بلغت نسبتها 3.70% بما يعادل 0.60 نقطة، أمام بدء توارد الإشارات السلبية بمؤشرات القوة النسبية، ليحاول السهم تصريف تشبعه الشرائي بها.

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لذلك تشير توقعاتنا إلى المزيد من الارتفاع للسهم خلال تداولاته القادمة، طيلة استقراره أعلى مستوى 16.48، ليستهدف مستوى المقاومة التالي من تلك المتتالية التصحيحية عند سعر 17.56 الذي يمثل نسبة 78.6% منها.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 16.30 ومستوى المقاومة 17.56.