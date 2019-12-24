شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع أسعار الذهب للأعلى لها في سبعة أسابيع عشية أعياد الميلاد متغاضية عن ارتفاع مؤشر الدولار الأمريكي والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تذبذبت العقود الآجلة لأسعار الذهب في نطاق ضيق مائل نحو الارتفاع خلال الجلسة الآسيوية لنشهد الأعلى لها منذ السابع من تشرين الثاني/نوفمبر متغاضية عن ارتداد مؤشر الدولار الأمريكي للجلسة السادسة في ثمانية جلسات من الأدنى له منذ مطلع تموز/يوليو وفقاً للعلاقة العكسية بينهما على أعتاب التطورات والبيانات الاقتصادية المرتقبة اليوم الثلاثاء من قبل الاقتصاد الأمريكي أكبر اقتصاد في العالم.

في تمام الساعة 03:07 صباحاً بتوقيت جرينتش ارتفعت العقود الآجلة لأسعار الذهب تسليم شباط/فبراير 0.19% لتتداول عند 1,492.70$ للأونصة مقارنة مع الافتتاحية عند 1,489.80$ للأونصة، مع العلم، أن العقود استهلت تداولات الجلسة على فجوة سعرية صاعدة بعد أن اختتمت تداولات الأمس عند 1,488.70$ للأوتصة، بينما ارتفع مؤشر الدولار الأمريكي 0.02% إلى 97.68 مقارنة بالافتتاحية عند 97.66.

هذا ويترقب المستثمرين حالياً من قبل الاقتصاد الأمريكي الكشف عن قراءة مؤشر ريتشموند الصناعي والتي قد تعكس اتساعاً إلى ما قيمته 1 مقابل انكماش عند ما قيمته 1 في القراءة السابقة لشهر تشرين الثاني/نوفمبر الماضي، ويأتي ذلك وسط التطلع لكشف وزارة الخزانة الأمريكية عن تقريرها النصف سنوي حيال السياسات الاقتصادية وسعر الصرف الدولي.

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بخلاف ذلك، يستضيف رئيس مجلس الدولة الصيني لي كهتشيانج قمة ثلاثية مع كل من رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي ورئيس كوريا الجنوبية مون جاي في وقت لاحق اليوم في مدينة تشنغدو تركز على التجارة بين بلاده وكل من اليابان وكوريا الجنوبية، ويأتي ذلك وسط التوقعات بأن تكون التداولات في الأسواق المالية العالمية ضعيفاً عشية أعياد الميلاد، وذلك قبل تغيب نبض التداول غداً الأربعاء بسبب عطلة أعياد الميلاد.

ويذكر أن الصين أكبر مستهلك للمعادن عالمياً وثاني أكبر اقتصاد في العالم وثاني أكبر دولة صناعية عالمياً بعد الولايات المتحدة أعلنت قي مطلع هذا الأسبوع أنها ستخفض الرسوم الجمركية على وارداتها لأكثر من 850 منتجاً اعتباراً مع الأول من كانون الثاني/يناير المقبل، بما في ذلك بعض اللحوم بالإضافة إلى منتجات تكنولوجيا المعلومات اعتباراً مطلع تموز/يوليو القادم.

ويأتي ذلك في أعقاب أفادت الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الجمعة الماضية بأنه أجرى "حديث جيد للغاية" مع نظيره الرئيس الصيني شي جينبينج، حول المرحلة الأولى من الاتفاق التجاري الذي تم التوصل إليه في منتصف هذا الشهر والذي من المتوقع أن يتم التوقيع عليها مع مطلع العام المقبل 2020، كما أعرب الرئيس الأمريكي السبت الماضي أن البلدان سيوقعان "قريباً جداً" على الصفقة.