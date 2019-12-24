شكرا لقرائتكم خبر عن مؤشرات الأسهم الآسيوية تستهل جلسة عشية أعياد الميلاد على تباين في الأداء والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم استهلت مؤشرات الأسهم الآسيوية تداولات ثاني جلسات الأسبوع على تباين في الأداء مع تراجع كل من مؤشرات الأسهم اليابانية والاسترالية بالإضافة إلى كل من مؤشر هانج سينج لأسهم هونج كونج وكوسبي لأسهم كوريا الجنوبية، بينما ارتفعت كل من مؤشرات الأسهم الصينية والنيوزيلندية.

ونود الإشارة، لكون كل من مؤشرات الأسهم الاسترالية والنيوزيلندية ستشهد إغلاق مبكر اليوم الثلاثاء في عشية عطلة أعياد الميلاد ومن المتوقع أن يكون التداول ضعيفاً قبل تغيب نبض التداول عن أسواق المال العالمية غداً الأربعاء بسبب عطلة أعياد الميلاد.

بخلاف ذلك، يستضيف رئيس مجلس الدولة الصيني لي كهتشيانج قمة ثلاثية مع كل من رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي ورئيس كوريا الجنوبية مون جاي في وقت لاحق اليوم في مدينة تشنغدو تركز على التجارة بين بلاده وكل من اليابان وكوريا الجنوبية.

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مؤشرات الأسهم اليابانية شهدت انخفاضاً خلال تداولات جلسة اليوم، حيث تراجع مؤشر توبكس الأوسع نطاقاً في اليابان 0.09% ليخسر 1.50 نقطة ويصل إلى المستوى 1,727.92، وانخفض مؤشر نيكاي 225 الرئيسي للأسهم اليابانية 0.01% ليخسر هو الأخر 3.18 نقطة ويصل إلى المستوى 23,817.93.

أما عن مؤشرات الأسهم الصينية فشهدت ارتفاعاً خلال تداولات جلسة، حيث ارتفع مؤشر CSI 300 بنسبة 0.20% ليربح 7.99 نقطة ويصل إلى المستوى 3,975.09، وارتفع مؤشر شنغهاي بنسبة 0.15% ليربح هو الأخر 4.58 نقطة ويصل إلى المستوى 2,967.33.

وبالنظر إلى مؤشر هانج سينج لأسهم هونج كونج فشهد انخفاضاً بنسبة 0.35% ليخسر 98.73 نقطة ويصل إلى المستوى 27,807.68، كما تراجع مؤشر كوسبي لأسهم كوريا الجنوبية بنسبة 0.56% ليخسر هو الأخر 12.25 نقطة ويصل إلى المستوى 2,191.46.

وصولاً إلى مؤشر NZX 50 لأسهم نيوزيلندا والذي ارتفع بنسبة 0.83% ليربح 95.55 نقطة ويصل إلى المستوى 11,642.78، من ناحية أخرى يشهد مؤشر S&P/ASX 200 لأسهم استراليا انخفاضاً بنسبة 0.04% ليخسر 2.94 نقطة ويصل إلى المستوى 6,782.20.