شكرا لقرائتكم خبر عن المؤشر العام للسوق السعودي يهاجم مقاومة محورية – تحليل صباحي – 24-12-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم قفز المؤشر العام للسوق السعودي (TASI) ارتفاعاً في آخر جلساته، ليحقق أرباحاً هي السابعة على التوالي بلغت نسبتها 1.39% بما يعادل 115.66 نقطة، ليهاجم المؤشر بهذا الارتفاع مستوى المقاومة المحوري 8399.82، هذا المستوى الذي يمثل نسبة 50% من مستويات فيبوناتشي التصحيحية للموجة الهابطة على المدى القصير (من 9403.05 إلى 7396.6)، فهذا المستوى يتزامن مع مهاجمة المؤشر لخط اتجاه هابط على المدى المتوسط كما هو موضح بالرسم البياني المرفق، وذلك بدعم إيجابي متواصل بسبب تداولاته أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، مع توارد الإشارات الإيجابية بمؤشرات القوة النسبية، بالرغم من وصولها لمناطق شديدة التشبع بعمليات الشراء.

لهذا تشير توقعاتنا إلى استمرار ارتفاع المؤشر بتداولاته القادمة، ولكن بشرط مهم وهو اختراقه أولاً لمستوى المقاومة 8399.82، ليستهدف بعدها مستوى المقاومة التالي من تلك المتتالية التصحيحية لفيبوناتشي عند 8636.59 الذي يمثل نسبة 61.8% منها.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 8300.00 ومستوى المقاومة 8500.00.