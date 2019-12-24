شكرا لقرائتكم خبر عن استقرار سلبي للدولار الاسترالي لأول مرة في خمسة جلسات أمام نظيره الدولار الأمريكي والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تذبذب الدولار الاسترالي في نطاق ضيق مائل نحو التراجع خلال الجلسة الآسيوية لنشهد ارتداده للجلسة الثانية من الأعلى له منذ 13 من كانون الأول/ديسمبر، حينما اختبر الأعلى له منذ 26 من تموز/يوليو أمام الدولار الأمريكي وسط شح البيانات الاقتصادية من قبل الاقتصاد الاسترالي بسبب عطلات أعياد الميلاد هناك وعلى أعتاب التطورات والبيانات الاقتصادية المرتقبة اليوم الثلاثاء من قبل الاقتصاد الأمريكي.

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في تمام الساعة 02:22 صباحاً بتوقيت جرينتش انخفض زوج الدولار الاسترالي مقابل الدولار الأمريكي بنسبة 0.06% إلى مستويات 0.6918 مقارنة بمستويات الافتتاحية عند 0.6922، بعد أن حقق الزوج أدنى مستوى له خلال تداولات الجلسة عند 0.6913، بينما حقق الأعلى له عند 0.6930.

هذا ويترقب المستثمرين حالياً من قبل الاقتصاد الأمريكي أكبر اقتصاد في العالم الكشف عن قراءة مؤشر ريتشموند الصناعي والتي قد تعكس اتساعاً إلى ما قيمته 1 مقابل انكماش عند ما قيمته 1 في القراءة السابقة لشهر تشرين الثاني/نوفمبر الماضي، ويأتي ذلك وسط التطلع لكشف وزارة الخزانة الأمريكية عن تقريرها النصف سنوي حيال السياسات الاقتصادية وسعر الصرف الدولي.