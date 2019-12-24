شكرا لقرائتكم خبر عن نيفين جامع تجتمع اليوم مع مستشارى وزارة الصناعة والتجارة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تستقبل نيفين جامع وزيرة الصناعة والتجارة، اليوم عددا من مستشارى وزارة الصناعة فى إطار لقاءات الوزيرة للتعرف على الملفات المختلفة.

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وينتظر الوزيرة الجديدة عدد من الملفات العالقة، التى تتطلب تدخل فورى منها الخلاف القائم بين المجالس التصديرية وصندوق تنمية الصادرات بسبب كيفية مساندة المعارض الخارجية، وكذلك سداد متأخرات المصدرين وفق البرنامج الجديد لمساندة الصادرات.

كما أن القطاع الصناعى ينتظر تدخل الوزيرة نيفين جامع، فى تنفيذ مبادرة دعم القطاع الصناعى ب 100 مليار جنيه بفائدة متناقضة 10%، لدعم القطاعات الصناعية المختلفة، وكذلك حل مشكلة المصانع المتعثرة، والتى شهدت إسقاط 31 مليار جنيه كفوائد متراكمة على المصانع.