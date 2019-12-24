شكرا لقرائتكم خبر عن جهاز المشروعات: ضخ 50 مليون جنيه لتنفيذ مشروعات جديدة بعزبة خير الله والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يستهدف جهاز المشروعات الصغيرة والمتوسطة، تنفيذ عدة مشروع للتطوير العمراني/ الاجتماعى بمنطقة عزبة خير الله فى محافظة القاهرة بتكلفة إجمالية تصل إلى 50 مليون جنيه، ضمن مشروع برنامج الارتقاء الحضرى والذى يستهدف4 مناطق فى القاهرة والجيزة، منها 19 مشروعا بمحافظة القاهرة، 16 مشروعا بمحافظة الجيزة، تصل تكلفتها الإجمالية حوالى 260 مليون جنيه، فى إطار برنامج الارتقاء الحضرى.

قال خالد شعت مسئول وحدة تطوير المشروعات بمحافظة القاهرة، أن مشروع التطوير الحضرى لبعض المناطق العشوائية فى القاهرة والجيزة، راعى تطوير مناطق غير مخططة وبنية أساسية، وأنشطة للتدريب، بتمويل من الاتحاد الأوروبى مفوض للوكالة الفرنسية.

وأضاف خلال مؤتمر صحفى، بالمكتبة العامة فى منطقة الزاوية الحمراء، اليوم، على هامش جولة لتفقد مشروعات تطوير منطقة الزاوية، أن ما كانت تحتاجة المنطقة اكبر من التمويل المتاح، لذلك راعينا التركيز على المشروعات الاكثر إفادة للمواطنين، مشيراً إلى أن مشروعات التطوير اشتملت تطوير الزاوية الحمراء وعزبة خيرالله بالقاهرة.