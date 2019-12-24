شكرا لمتابعتكم وقرائتكم خبر عن استقرار أسعار النفط عند 66.39 دولارا والان مع التفاصيل

الخليج 365 - الرياض- نشر قبل 1 ساعة - 1:53 صباحًا, 24 ديسمبر 2019 م المناطق - الرياض أغلقت أسعار النفط بلا تغير يذكر اليوم.

وأنهت عقود خام القياس العالمي مزيج برنت جلسة التداول مرتفعة بمقدار 25 سنتًا، ما نسبته 0.38 في المئة، لتبلغ عند التسوية 66.39 دولارًا للبرميل في تداولات ضعيفة.

وزادت عقود خام القياس الأمريكي غرب تكساس الوسيط بنسبة 0.13 في المئة، ما يعادل 8 سنتات، لتسجل عند التسوية 60.52 دولارًا للبرميل.

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