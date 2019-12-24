شكرا لقرائتكم خبر عن «التنمية الاجتماعية»: الشرقية حظيت بـ 1800 مشروع والان نبدء بالتفاصيل
جاء ذلك خلال الجلسة الثانية لمنتدى (المقومات الاقتصادية والجهات المحركة للاستثمار وأهمية دورها) التي أدارها نائب رئيس مجلس الأعمال بفرع غرفة الشرقية بالقطيف هشام آل سيف.
وأضاف أن البنك يقدم دعما ماليا يصل إلى 4 ملايين ريال، على فترة سداد 4 سنوات، وهي فرص متاحة لأي سعودي لديه مشروع، شرط أن يكون هو المالك وهو القائم عليه، وليس لديه عمل آخر، ولا تستغرق عملية الصرف أكثر من 3 أشهر من التقديم على القرض. وأكد رئيس الاتصال والتعاون بمركز أرامكو لريادة الأعمال «واعد» يعقوب الصالح أن المركز يدعم أي مشروع استثماري بوسائل مختلفة، فقد دعم خلال تسع سنوات 120 منشأة، ساهمت في توفير آلاف الوظائف.
وقال مدير عام التمويل الإقراضي بالهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة خالد الجعفري: إن الهيئة تقدم برامج دعم مباشرة وغير مباشرة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة، ولديها شراكات مع 12 شركة تمويل.
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