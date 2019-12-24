شكرا لقرائتكم خبر عن تشغيل شركتي طيران جديدتين في مطار الملك فهد والان نبدء بالتفاصيل
واستقبل مطار الملك فهد الدولي أولى رحلات الشركتين الخميس الماضي، حيث جرى الترحيب بالرحلتين من خلال استقبال الطائرات بالقوس المائي حسب العرف الدولي في صناعة الطيران.
وانضمت الوجهة الجديدة المتمثلة في مدينة «كنور» إلى قائمة الوجهات التي تربط المسافرين بالجمهورية الهندية، بالإضافة إلى أن تشغيل رحلات إلى دولة الكويت يأتي نتيجة للطلب المتزايد على هذه الوجهة من قبل المسافرين، بجانب إمكانية الحجز إلى عدة وجهات أخرى على متن طيران الشركة الكويتية عن طريق رحلات المواصلة.
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