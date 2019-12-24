الاقتصاد

طرح 25 فرصة استثمارية في الترفيه والسياحة

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

شكرا لقرائتكم خبر عن طرح 25 فرصة استثمارية في الترفيه والسياحة والان نبدء بالتفاصيل

كشف محافظ القطيف خالد الصفيان خلال مشاركته في الجلسة الأولى للمنتدى بعنوان «سبل تعزيز جاذبية الاستثمار والفرص المتاحة»، عن قرب افتتاح المدينة الصناعية الواقعة بين المحافظة والجبيل على مساحة 50 مليون م2 لاستقطاب الصناعات التحويلية.ونوه رئيس بلدية القطيف المهندس محمد الحسيني بطرح 25 فرصة استثمارية واعدة في مختلف المجالات الترفيهية والسياحية، منها مدينة شعبية في دارين، مشيرا إلى أن البلدية تعمل على تهيئة الأراضي المناسبة للاستثمار في القطاع التعليمي.

ولفت إلى اعتماد افتتاح 3 شوارع رئيسية مربوطة مباشرة بالجبيل، متوقعا افتتاح سوق الأسماك المركزي الجديد في غضون 24 شهرا. ولفت الحسيني إلى أن دارين وتاروت سيكونان وجهة سياحية نوعية، وبيئة استثمارية جاذبة حيث اعتمد مخطط متكامل لجعلها منطقة سياحية ترفيهية بمواصفات مميزة. وقال رئيس مجلس أعمال القطيف بغرفة الشرقية المهندس عبدالمحسن الفرج إن الخريطة الاستثمارية بالقطيف واعدة، نظرا لوجود كثافة سكانية عالية بالمحافظة.

وطالب بضرورة الاستفادة المثلى من أراضي الأوقاف غير المستغلة، مما يسهم في خلق الفرص الوظيفية.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر طرح 25 فرصة استثمارية في الترفيه والسياحة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا