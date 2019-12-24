شكرا لقرائتكم خبر عن طرح 25 فرصة استثمارية في الترفيه والسياحة والان نبدء بالتفاصيل

كشف محافظ القطيف خالد الصفيان خلال مشاركته في الجلسة الأولى للمنتدى بعنوان «سبل تعزيز جاذبية الاستثمار والفرص المتاحة»، عن قرب افتتاح المدينة الصناعية الواقعة بين المحافظة والجبيل على مساحة 50 مليون م2 لاستقطاب الصناعات التحويلية.ونوه رئيس بلدية القطيف المهندس محمد الحسيني بطرح 25 فرصة استثمارية واعدة في مختلف المجالات الترفيهية والسياحية، منها مدينة شعبية في دارين، مشيرا إلى أن البلدية تعمل على تهيئة الأراضي المناسبة للاستثمار في القطاع التعليمي.

ولفت إلى اعتماد افتتاح 3 شوارع رئيسية مربوطة مباشرة بالجبيل، متوقعا افتتاح سوق الأسماك المركزي الجديد في غضون 24 شهرا. ولفت الحسيني إلى أن دارين وتاروت سيكونان وجهة سياحية نوعية، وبيئة استثمارية جاذبة حيث اعتمد مخطط متكامل لجعلها منطقة سياحية ترفيهية بمواصفات مميزة. وقال رئيس مجلس أعمال القطيف بغرفة الشرقية المهندس عبدالمحسن الفرج إن الخريطة الاستثمارية بالقطيف واعدة، نظرا لوجود كثافة سكانية عالية بالمحافظة.

وطالب بضرورة الاستفادة المثلى من أراضي الأوقاف غير المستغلة، مما يسهم في خلق الفرص الوظيفية.