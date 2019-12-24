شكرا لقرائتكم خبر عن طرح 25 فرصة استثمارية في الترفيه والسياحة والان نبدء بالتفاصيل
ولفت إلى اعتماد افتتاح 3 شوارع رئيسية مربوطة مباشرة بالجبيل، متوقعا افتتاح سوق الأسماك المركزي الجديد في غضون 24 شهرا. ولفت الحسيني إلى أن دارين وتاروت سيكونان وجهة سياحية نوعية، وبيئة استثمارية جاذبة حيث اعتمد مخطط متكامل لجعلها منطقة سياحية ترفيهية بمواصفات مميزة. وقال رئيس مجلس أعمال القطيف بغرفة الشرقية المهندس عبدالمحسن الفرج إن الخريطة الاستثمارية بالقطيف واعدة، نظرا لوجود كثافة سكانية عالية بالمحافظة.
وطالب بضرورة الاستفادة المثلى من أراضي الأوقاف غير المستغلة، مما يسهم في خلق الفرص الوظيفية.
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