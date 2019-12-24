شكرا لقرائتكم خبر عن إنشاء مكتب وإطلاق منصة لـ «موسم الشرقية» والان نبدء بالتفاصيل

قال المدير التنفيذي للإدارة الإستراتيجية بالهيئة العامة للترفيه غسان خان، إن الهيئة تعنى بتنظيم قطاع الترفيه وحوكمته؛ دعما للسياحة والاستثمار فيها، وتتعامل مع 17 نشاطا ترفيهيا مختلفا.

وأضاف: إن الهيئة وضعت منصة لاستقبال المقترحات حول موسم الشرقية السياحي، الذي سينطلق في مارس المقبل، مشيرا إلى أن القطيف من المحافظات المستهدفة في الموسم المقبل.

وأوضح أن الهيئة أطلقت منصة لتبادر بأخذ أفكار الأهالي ورجال أعمال المنطقة، مشيرا إلى أنه سيتم إنشاء مكتب للموسم في المنطقة الشرقية ويستقبل أي أفكار للموسم.

ولفت إلى أن المنصة يمكن أن تستقبل الأفكار والخدمات والمواهب والتطوع سواء كان دائما أو جزئيا وأي شيء يخدم الموسم، وهذه المنصة للأفراد ورجال الأعمال والمؤسسات.

وأبان غسان خان أن موسم الرياض وفر 34 ألف وظيفة مباشرة و17 ألف وظيفة غير مباشرة، مؤكدا أن هيئة الترفيه قدمت فعاليات عديدة تشكل منها الفنون الغنائية 10 % فقط.