شكرا لقرائتكم خبر عن موارد ومقومات القطيف تستقطب المشروعات الاستثمارية والان نبدء بالتفاصيل

برعاية صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية، افتتح محافظ محافظة القطيف خالد الصفيان، منتدى القطيف للاستثمار 2019 الذي نظمته غرفة الشرقية أمس الإثنين.

وقال الصفيان: إن القيادة الرشيدة أولت اهتماما كبيرا بالقطاع الخاص وعمدت إلى منحه دورا أكبر للشراكة في النهوض بالاقتصاد الوطني، فعالجت ما يخصه من تشريعات وركزت على تطويره وتوفير المناخ المناسب لممارسة نشاطاته، ما انعكس إيجابا على حركته واتساع حجم مشاركته.

وأضاف: إن الآمال معقودة على مثل هذه الفعاليات لتُضيف طاقات إنتاجية جديدة إلى تلك المتوافرة في محافظة القطيف، وتدفع بها إلى مقدمة المدن في الاستغلال الأمثل للطاقات والموارد المتاحة.

وأشار الصفيان إلى أن المنطقة الشرقية - ومنها محافظة القطيف- تتمتع بموارد اقتصـادية وطبيعيـة متعددة، تؤهلهـا لتصـدر المشـهد الاقتصادي.

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وأعرب الصفيان عن أمله بأن يكون المنتدى داعما للكشف عما تمتلكه محافظة القطيف من مقومات استثمارية مميـزة بداخلها ومن فرص استثمارية واعدة، وأن تعود أعماله بالنفع على المنطقة الشرقية وأبنائها بمحافظة القطيف، وأن تخرج هذه الفعاليات بتوصـيات تدعم تطلعـاتنا في الوصول إلى اقتصاد متنوع ومزدهر. وقال رئيس غرفة الشرقية عبدالحكيم الخالدي: إن الغرفة تسعى في النسخة الثالثة لتحقيق مساهمة فاعلة للقطيف الغنية بمواردها البشرية والطبيعية في تحقيق مستهدفات الرؤية وتطلعاتها، مشيرا إلى أن تعظيم القدرات الاستثمارية بخاصة المحلية منها يحقق تنمية طويلة الأجل. وأضاف: إن زيادة معدلات الاستثمار تؤدي إلى ارتفاع الطاقة الإنتاجية وتحافظ على القائمة منها وتعمل على تجديدها وتطورها، لافتا إلى أن الفترة الأخيرة شهدت تعزيزا للبيئة الاستثمارية.

وأوضح أن التسارع في الاقتصاد الوطني، والاستمرار في تنفيذ المشروعات التنموية، ينبئ بانفتاح أكبـر نحو المزيد من الفرص الاستثمارية أمام قطاع الأعمال والمستثمرين المحليين.

ولفت إلى أن ما تحتويه محافظة القطيف، وتتمتع به من موقع جغرافي متميز، وتمتاز به من خارطة استثمارية متنوعة، يؤهلها لأن تكون ساحة متسعة لمشروعات وبرامج ذات قيمة مضافة للاقتصاد الوطني. وأكد رئيس مجلس أعمال غرفة الشرقية بالقطيف عبدالمحسن الفرج، أن الحكومة الرشيدة أطلقت البرامج والمبادرات، وقدّمت المُحفزات والتسهيلات، وطوّرت من الأدوات الاستثمارية؛ لإطلاق إمكانات وقدرات القطاعات الاقتصادية، وعززت من دور الشركات المحلية الكبيرة منها والصغيرة؛ لتكون لاعبا أساسيا في الاقتصاد الوطني.

وأضاف: إن المنتدى تجسيد للواقع باستغلال مكامن القوة ومحاور التميـز في مختلف المناطق والمحافظات، مشيرا إلى أن آفاق العمل واسعة، ومجالات الاستثمار في محافظة القطيف عديدة ومتنوعة، مدعومة بالتوجه الحكومي لتنويع مصادر الدخل، وتحسين البيئة الاستثمارية، وجذب الاستثمارات المحلية.