شكرا لقرائتكم خبر عن تخصيص أراض في 3 مناطق لإنشاء مراكز دولية للمعارض والمؤتمرات والان نبدء بالتفاصيل

كشف وزير التجارة والاستثمار الدكتور ماجد القصبي، عن تخصيص أراض في الرياض وجدة والشرقية لإنشاء مراكز دولية للمعارض والمؤتمرات، مشيرا إلى أن صناعة المؤتمرات والاجتماعات تعد من أهم القطاعات الواعدة، فيما تحرص هيئة المعارض والمؤتمرات على تسهيل الإجراءات وتنشيط القطاع.

جاء ذلك خلال رعاية الوزير أمس للحفل الذي أقيم بمناسبة مرور 15 عاما على تأسيس لجنة شباب الأعمال بغرفة الرياض، بحضور وزير العمل والتنمية الاجتماعية المهندس أحمد الراجحي، ورئيس هيئة السوق المالية محمد القويز، ومدير مكتب سمو ولي العهد بدر العساكر.

وقال القصبي: إن القطاع الحكومي يتسابق في التطوير مع القطاع الخاص، مشيرا إلى أن رؤية 2030 هي صورة نهائية وعمل لكل القطاعات الاجتماعية والاقتصادية والسياسية والبيئية والتجارية.

وأضاف أن التغيير والتصحيح مرحلة لا بد منها، والقطاع الخاص شريك أساسي في هذه المرحلة بالآراء والمقترحات والحلول، مؤكدا اهتمام الوزارة بما يرد من ملاحظات ومقترحات حول القرارات والأنظمة الصادرة.

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وأكد وزير العمل والتنمية الاجتماعية أن الوزارة أصدرت مليونا و200 ألف تأشيرة عمل في 2019، بينما أصدرت 600 ألف تأشيرة عمل في 2018، وذلك يؤكد النمو في سوق العمل، مشيرا إلى أن عدد السعوديين العاملين في القطاع الخاص يبلغ مليونا و800 ألف.

وقال رئيس مجلس إدارة غرفة الرياض عجلان العجلان: إن لجنة شباب الأعمال تعمل على النهوض بمشاريع شباب ورواد الأعمال من خلال ما تقدمه من برامج ومبادرات تسهم في تمكين الشباب ودعمهم وتحفيزهم وبما يتواكب مع توجهات رؤية 2030.

وأفاد بأن اللجنة بادرت بإطلاق عدد من البرامج والمبادرات بغرض تقديم حزمة من الخدمات تنوعت بين تقديم الاستشارات والتسويق وتنظيم المعارض والملتقيات لإتاحة الفرصة أمامهم لتبادل التجارب والخبرات بما يمكنهم من رفع مهاراتهم.

وقال رئيس لجنة شباب الأعمال بغرفة الرياض علي العثيم إن اللجنة شهدت تحقيق الكثير من العطاءات والإنجازات التي كان لها الأثر الإيجابي فيما حدث من طفرة في قطاع شباب ورواد الأعمال.