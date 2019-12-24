شكرا لقرائتكم خبر عن المجدوعي شانجان تطلق طرازاتها الجديدة لعام 2020 والان نبدء بالتفاصيل
وفي كلمة ألقاها تشاو فونج مدير عام شانجان للعمليات الدولية بعد الكشف عن الطرازات الجديدة، قال: «نحن نفتخر بعلاقتنا مع وكيلنا في المملكة العربية السعودية المجدوعي للسيارات، ونقدر بشكل كبير الجهود، التي قاموا بها منذ بداية شراكتنا معا حتى هذه اللحظة، السوق السعودي هو واحد من أهم الأسواق بالنسبة لنا، ومن خلال العمل مع شركة المجدوعي للسيارات، نحن ملتزمون بتقديم أحدث المنتجات ذات التقنية العالية، كذلك أفضل خدمات ما بعد البيع».
وتأتي مشاركة المجدوعي شانجان في معرض السيارات الأبرز بالمملكة العربية السعودية انطلاقا من حرصها على التواجد في المحافل والمناسبات العامة المحلية للتعريف بخدماتها ومنتجاتها، وحتى تكون أقرب ما يمكن من عملائها، وذلك ضمن الإطار العام لإستراتيجيتها التسويقية القائمة على توفير خدمات متكاملة لعملائها في مكان واحد.
وفي خطوة جديدة للدخول إلى فئة الشاحنات الخفيفة تم عرض طراز «بيك أب» شانجان، الذي شارك أيضا في اختبارات مركز الأبحاث والتطوير لدى شانجان لتحدي الحرارة القصوى الصيف الماضي.
ويأتي عرض الطرازات، تقديرا من شركة شانجان لعملائها في المملكة، وحرصها الشديد على أن تكون أسواق المملكة هي من أوائل الأسواق، التي تتعرف على طرازات شانجان المختلفة.
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