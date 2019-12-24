شكرا لقرائتكم خبر عن المجدوعي شانجان تطلق طرازاتها الجديدة لعام 2020 والان نبدء بالتفاصيل

شهدت منصة شركة المجدوعي للسيارات الوكيل المعتمد لعلامة شانجان في المملكة العربية السعودية الإطلاق الرسمي لطراز «CS95» فئة المركبات الرياضية متعدّدة الاستخدامات، كما شهدت المنصة أيضا الكشف عن الجيل الجديد لطراز «CS35 Plus» المدمج فئة كروس أوفر، الذي يمثل اختراقا مميزا لفئة السيارات متعددة الاستخدامات المدمجة، كذلك الجيل الجديد لطراز السفن «AlSVIN»، الذي طرأت عليه تعديلات محسنة، وذلك في المعرض السعودي الدولي للسيارات بنسخته الواحدة والأربعين، الذي أقيم بمدينة جدة من 10 إلى 14 ديسمبر، بحضور المدير العام للعمليات الدولية لشركة شانجان، وعدد من ممثلي الإعلام والصحافة.

وفي كلمة ألقاها تشاو فونج مدير عام شانجان للعمليات الدولية بعد الكشف عن الطرازات الجديدة، قال: «نحن نفتخر بعلاقتنا مع وكيلنا في المملكة العربية السعودية المجدوعي للسيارات، ونقدر بشكل كبير الجهود، التي قاموا بها منذ بداية شراكتنا معا حتى هذه اللحظة، السوق السعودي هو واحد من أهم الأسواق بالنسبة لنا، ومن خلال العمل مع شركة المجدوعي للسيارات، نحن ملتزمون بتقديم أحدث المنتجات ذات التقنية العالية، كذلك أفضل خدمات ما بعد البيع».

وتأتي مشاركة المجدوعي شانجان في معرض السيارات الأبرز بالمملكة العربية السعودية انطلاقا من حرصها على التواجد في المحافل والمناسبات العامة المحلية للتعريف بخدماتها ومنتجاتها، وحتى تكون أقرب ما يمكن من عملائها، وذلك ضمن الإطار العام لإستراتيجيتها التسويقية القائمة على توفير خدمات متكاملة لعملائها في مكان واحد.

وفي خطوة جديدة للدخول إلى فئة الشاحنات الخفيفة تم عرض طراز «بيك أب» شانجان، الذي شارك أيضا في اختبارات مركز الأبحاث والتطوير لدى شانجان لتحدي الحرارة القصوى الصيف الماضي.

ويأتي عرض الطرازات، تقديرا من شركة شانجان لعملائها في المملكة، وحرصها الشديد على أن تكون أسواق المملكة هي من أوائل الأسواق، التي تتعرف على طرازات شانجان المختلفة.