شكرا لقرائتكم خبر عن 0.3 % ارتفاعا في أسعار الذهب والان نبدء بالتفاصيل

ارتفع الذهب لأعلى سعر له في أسبوع، أمس الإثنين في تعاملات محدودة قبل عطلات بداية العام الجديد، مع تراجع الدولار قليلا ووسط استمرار الغموض بشأن اتفاق التجارة الأمريكي - الصيني.

وزاد الذهب في المعاملات الفورية 0.3 % إلى 1482.61 دولار للأوقية، وكانت الأسعار قد ارتفعت في وقت سابق لأعلى مستوى منذ 12 ديسمبر، فيما صعدت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.4 % إلى 1486.10 دولار للأوقية.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفع البلاديوم 0.7 % إلى 1868.77 دولار للأوقية بعد أن انخفض بنسبة وصلت إلى 5 % يوم الجمعة في موجة بيع لجني الأرباح تلت وصوله لسعر قياسي مرتفع.

وزادت الفضة 0.1 % إلى 17.36 دولار للأوقية، بعد أن ارتفعت في وقت سابق لأعلى سعر لها منذ السابع من نوفمبر، بينما زاد البلاتين 1.1 % إلى 918.59 دولار.