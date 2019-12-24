شكرا لقرائتكم خبر عن 0.3 % ارتفاعا في أسعار الذهب والان نبدء بالتفاصيل
وزاد الذهب في المعاملات الفورية 0.3 % إلى 1482.61 دولار للأوقية، وكانت الأسعار قد ارتفعت في وقت سابق لأعلى مستوى منذ 12 ديسمبر، فيما صعدت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.4 % إلى 1486.10 دولار للأوقية.
وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفع البلاديوم 0.7 % إلى 1868.77 دولار للأوقية بعد أن انخفض بنسبة وصلت إلى 5 % يوم الجمعة في موجة بيع لجني الأرباح تلت وصوله لسعر قياسي مرتفع.
وزادت الفضة 0.1 % إلى 17.36 دولار للأوقية، بعد أن ارتفعت في وقت سابق لأعلى سعر لها منذ السابع من نوفمبر، بينما زاد البلاتين 1.1 % إلى 918.59 دولار.
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