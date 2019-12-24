«زيت المحرك الموصى به» يقلل استهلاك الوقود 2 %

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وأكد مختصون في «كفاءة» أن بطاقة كفاءة الطاقة «لإطارات السيارات» تشير إلى مقدار «مقاومة الدوران» في الإطارات، وأن لكل جسم يدور على سطحٍ ما مقاومة نتيجة احتكاك هذا الجسم بالسطح تعرف بـ «مقاومة الدوران»، مبينين أنه بالنسبة للإطارات، فهي مقدار القوة، التي تقاوم الحركة عندما يتدحرج الإطار على سطح معين، فكلما ارتفع معامل مقاومة الدوران زادت قوة المحرك اللازمة للتغلب على قوة المقاومة، وكلما كانت المقاومة أعلى قلت كفاءة الطاقة للإطار.
وبيَّن المختصون أن مصطلح «التماسك على الأسطح الرطبة» هو قياس قدرة الإطار على التماسك على سطح رطب أو مبلل، ويستخدم معامل التماسك على السطح الرطب كمقياس وقائي إلى جانب معامل مقاومة الدوران.
وقالوا: تتضمن البطاقة مؤشرين، أحدهما «على اليسار» يبين مستوى كفاءة الطاقة، والآخر «على اليمين» يبين مستوى التماسك على الأسطح الرطبة، ويكتب داخل المؤشر مستوى الإطار لكل من تلكما الخاصيتين باللغة الإنجليزية.
وتحتوي «بطاقة كفاءة الطاقة للإطارات» على العديد من المعلومات، منها اسم الشركة الصانعة باللغة العربية والاسم التجاري للإطار، ومقاس الإطار وقطر العجلة، ومعامل الحمل، ومعامل السرعة، إضافة إلى معلومات إضافية يمكن للشركة الصانعة إضافتها.
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