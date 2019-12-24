شكرا لقرائتكم خبر عن «إعمار»: تلقينا عروضاً لشراء «قمة البرج» ولم نصل لاتفاق والان نبدء باهم واخر التفاصيل
كشفت مصادر رفيعة المستوى في «إعمار العقارية»، أن الشركة تلقّت بالفعل خلال السنوات الماضية العديد من عروض شراء منصة «قمة البرج»، لكنها لم تصل إلى أي اتفاق بشأنها، وفي رد على استفسار ”الخليج 365” عمّا يتعلق بالحديث عن صفقة بيع منصة المراقبة في برج خليفة، قال المصدر الذي رفض الكشف عن هويته: «لا توجد صفقة.. لم تنجح، وتم إلغاؤها».
ونقلت «رويترز» عن 4 مصادر قولهم إن «إعمار العقارية» ستبيع منصة المراقبة في برج خليفة، بما يصل إلى مليار دولار (3.67 مليار درهم)، حيث قال مصدران إن «إعمار» كلفت في نوفمبر «ستاندرد تشارترد» بتقديم المشورة في بيع المزار.
وفيما امتنعت «إعمار» والبنك عن التعقيب، قال مصدر مصرفي إن منصة المراقبة تدر ما بين 600 و700 مليون درهم (163-191 مليون دولار) سنوياً، مقدراً قيمة المنصة بحوالي مليار دولار.
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