شكرا لقرائتكم خبر عن 585 ألف رخصة أعمال في الإمارات بنهاية نوفمبر والان نبدء باهم واخر التفاصيل
متابعة الخليج 365 - ابوظبي - بلغ عدد رخص الأنشطة الاقتصادية الجديدة التي جرى تسجيلها في جميع إمارات الدولة خلال ال11 شهراً الأولى من عام 2019 نحو 45 ألف رخصة؛ الأمر الذي رفع إجمالي عدد الرخص إلى 585 423 رخصة في نهاية نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي.
ويظهر الرصد الخاص بحركة نشاط التراخيص في دولة الإمارات نموها بنسبة 8.3% منذ بداية العام، مقارنة مع الفترة ذاتها من 2018، بحسب السجل الوطني الاقتصادي التابع لوزارة الاقتصاد.
ويتضح من خلال تحليل بيانات السجل الوطني الاقتصادي أن إجمالي عدد الرخص المسجلة في أبوظبي ودبي والشارقة وصل إلى 498508 رخص، مستحوذة بذلك على 85.1% من إجمالي عدد الرخص في جميع إمارات الدولة.
ووصل إجمالي عدد رخص الأنشطة الاقتصادية في إمارة دبي إلى 274861 رخصة بنهاية نوفمبر (47% من الإجمالي)، أما في أبوظبي فقد بلغ عدد رخص الأنشطة الاقتصادية 140004 رخص (24%) وفي الشارقة 83643 رخصة (14.3%)، وتوزعت بقية النسب على رأس الخيمة والفجيرة وأم القيوين وعجمان.
ويعكس النمو المسجل في التراخيص تواصل النهج التصاعدي لنشاط الأعمال والتجارة في دولة الإمارات. ويتوقع المصرف المركزي نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للدولة 2.3% العام الجاري. (وام)
كانت هذه تفاصيل خبر 585 ألف رخصة أعمال في الإمارات بنهاية نوفمبر لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحبفة الخليج وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.