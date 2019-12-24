شكرا لقرائتكم خبر عن اقتصـاد لبنـان: إصلاحـات عادلـة أم كـارثـة وشـيكـة؟ والان نبدء باهم واخر التفاصيل

أكد تقرير لصحيفة فاينانشل تايمز الأمريكية، أن التحديات الاقتصادية التي تواجه لبنان تتمثل نواتها في شغف البنك المركزي بالعملات الصعبة.

وقال التقرير الذي أعده فادي حسن، وهو باحث مشارك في مركز الأداء الاقتصادي في كلية لندن للاقتصاد، بالتعاون مع أوجو بانيزا، أستاذ التمويل والتنمية في معهد الدراسات العليا في جنيف، وهو أيضاً نائب رئيس مركز أبحاث السياسات الاقتصادية، إن المؤسسات السياسية اللبنانية تحاول ضبط أزمة مالية متصاعدة أدت إلى فقدان المودعين إمكانية الوصول إلى حساباتهم البنكية بالدولار، مشيراً إلى أن لبنان وقع في خضم أزمة مالية وسياسية عميقة؛ حيث أغلقت البنوك بشكل متقطع منذ منتصف شهر أكتوبر/تشرين الأول، ويجد المودعون في جميع أنحاء البلاد أنه من المستحيل الوصول إلى أرصدتهم الدولارية. وأضاف: بينما لم يتم تطبيق ضوابط رأس المال بشكل رسمي، يبدو أن البنوك قد أخذت على عاتقها الحفاظ على السيولة ورأس المال من خلال تحديد مستوى الأموال التي يمكن للعملاء سحبها أو تحويلها إلى الخارج. وأدت ندرة الدولار إلى ارتفاع تكاليف الحصول عليه نقداً بنسبة 30 % فوق سعر الصرف الرسمي، في 12 ديسمبر/كانون الأول، اضطر رئيس الوزراء سعد الحريري، الذي يرأس حالياً حكومة تصريف أعمال بعد استقالته في 29 أكتوبر، إلى طلب المساعدة من صندوق النقد الدولي والبنك الدولي. كيف حدث ذلك ؟

بحسب التقرير: يتمتع لبنان بتاريخ طويل من ارتفاع المديونية العامة والاختلالات الخارجية التي تعود إلى فترة إعادة الإعمار بعد الحرب الأهلية في التسعينات، وفي حين تعهدت سلسلة من مؤتمرات المانحين، التي قام بتنسيقها الرئيس الفرنسي آنذاك جاك شيراك، خلال الفترة 2001-2007، بتقديم مساعدة مالية كبيرة، فإنها لم تنجح في استعادة الاستقرار المالي والاستقلال الذاتي.

الأمر الواضح هو أن الفترة التي تلت الأزمة المالية العالمية في عام 2008 مباشرة، شهدت حصول لبنان على 30 مليار دولار من الرساميل التي تعادل نسبة 100% من الناتج الإجمالي المحلي، لكنها لم تستغل جيداً في وضع الأمور في نصابها الصحيح.

وجاءت غالبية تلك الأموال من عمليات استرداد الأصول المهاجرة إلى الوطن في سياق انخفاض أسعار الفائدة العالمية. وفي حين أن بنك لبنان المركزي استخدم جزءاً من هذه التدفقات لتعزيز احتياطياته، فإن حوالي ثلث المبلغ انتهى به الأمر إلى تمويل توسيع عجز كبير في الحساب الجاري. وفي الوقت نفسه، تم ربط أكثر من نصف التوسع في عجز الحساب الجاري بزيادة في الإنفاق الحكومي. كما أدت التدفقات إلى انفجار في التضخم، والذي بلغ ذروته عند 10% في عام 2008، وإلى ارتفاع حقيقي في قيمة الليرة اللبنانية.

في هذا السياق، أدى النمو الاسمي المرتفع إلى تخفيض نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي، ولكن كان من الممكن فعل الكثير لاستخدام الظروف العالمية المواتية لتحسين الحسابات المالية في لبنان، وتخصيص الاستثمارات في العمليات الإنتاجية التي يمكن أن تحفز نمواً طويل الأجل.

لكن الذي حدث أن البنك المركزي استمرأ لعبة العملات الأجنبية وتدفقات رأس المال في الفترة بين 2008-2009، وبعد فترة وجيزة، أصبحت الاحتياطيات الأجنبية هي السياسة الشاملة للجميع، وعندما بدأت الاحتياطيات في الانخفاض أصيب البنك المركزي بنوبة ذعر على الرغم من ثباتها فوق معدلات ما قبل الأزمة.

أدت الرغبة المتزامنة للحفاظ على مستويات عالية من الاحتياطيات وإنقاذ البنوك المتعثرة في النهاية إلى تنفيذ سياسات هندسة مالية غير تقليدية ومثيرة للجدل، وشملت هذه السياسات تقديم الدعم للبنوك التجارية التي كانت على استعداد لزيادة الودائع بالدولار في البنك المركزي، ونتج عن هذه السياسات تكاليف مالية كبيرة لأن البنك المركزي كان يدفع أسعار فائدة أعلى من أي وقت مضى لجذب الأموال بالدولار، على الرغم من أن تلك الأموال لم تحقق عوائد كافية لسداد الفائدة وخدمات رأس المال.

وجاء في ملاحظات صندوق النقد الدولي:

«يحصل البنك المركزي اللبناني مقابل كل إيداع جديد بالدولار الأمريكي، على فائدة بنسبة 6.5% بالدولار الأمريكي، بالإضافة إلى أن لديه فرصة لاقتراض مبلغ أكبر قليلاً بالليرة اللبنانية بنسبة 2 % وإعادة إيداعه بفائدة 10.5% لأجل 10 سنوات.»

ومن المفارقات أن محاولة حماية إجمالي الاحتياطيات الأجنبية أدت بعد ذلك إلى انخفاض كبير في صافي احتياطيات البنك المركزي (أي إجمالي الاحتياطيات الأجنبية مطروحاً منها إجمالي المطلوبات، بعد تعديلها وفقاً للقاعدة النقدية المقومة بالليرة اللبنانية) والتي، وفقاً لتصنيف وكالات التصنيف الائتماني، أصبحت سلبية الآن لتصل قيمتها إلى 100 % من الناتج المحلي الإجمالي.

صحيح أن الحرب في سوريا، التي بدأت في عام 2011، فرضت ضغوطاً على الاقتصاد اللبناني، إلا أنه من غير المحتمل أن تكون هي السبب الأساسي للأزمة المالية، وتمثلت آثار الحرب بشكل رئيسي في الصادرات اللبنانية وفي حل قضايا هجرة السوريين إليه.

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في عام 2013، قدر البنك الدولي التكلفة الإجمالية للاجئين بحوالي 2.6 مليار دولار، وهو رقم أقل من مبلغ 8.1 مليار دولار من المساعدات الإنمائية التي صرفت للبنان خلال الفترة بين2012-18. وللمقارنة فقط حصل لبنان على 3.9 مليار دولار من المساعدات بين عامي 2006 و 2011. وبدلاً من التعرض لصدمة مالية عنيفة، تسارع تدفق رأس المال مع بدء الأزمة السورية، مدفوعاً بزخم استرداد 13 مليار دولار من الأصول الأجنبية من قبل السكان خلال الفترة بين 2012-14.

من المرجح أن تكون الأزمة الحالية نتجت عن الاستقالة الغامضة لرئيس الوزراء الحريري واختفائه في المملكة العربية السعودية في نوفمبر/تشرين الثاني 2017، هذه الاستقالة ربما تكون قد تسببت في مخاوف لدى المودعين اللبنانيين الأثرياء وحفزتهم على نقل الأموال خارج لبنان.

بعد سلسلة الأحداث تلك، انهارت ودائع المقيمين المصرفية وانخفضت أسعار الفائدة وانخفض الإقراض المصرفي للقطاع الخاص، وتراجعت معدلات نمو الناتج المحلي الإجمالي إلى 0.25 %. وأخفي تقرير المادة الرابعة لصندوق النقد الدولي الذي يغطي الفترة بين 2017-18 عن الجمهور. ومع ذلك، فمن الواضح من البيانات المستمدة من إحصاءات البنك المركزي اللبناني أن الزيادة في أسعار الفائدة فقط تتسبب في تدهور الوضع المالي. ثم تفاقمت الأمور بشكل كبير مع انهيار الودائع الأجنبية في أوائل عام 2019:

عدالة متساوية

من جهة أخرى، ونظراً لأن العجز الأساسي في لبنان منخفض، فإن إعادة تصميم الدين العام بما يضمن إطالة فترة الاستحقاق بأسعار فائدة منخفضة دون تخفيض القيمة الاسمية، طريق طويل في استعادة الاستدامة المالية، ومع ذلك، تحتفظ البنوك بمبالغ كبيرة من الدين الحكومي وستعاني هذا الإجراء، بينما قد يكون من الضروري التعرض لميزات المودعين، فمن المهم عدم الاستمرار في إنقاذ حاملي أسهم البنوك ومعاملة جميع المودعين على قدم المساواة.

وفي الوقت الذي فقد العديد من المواطنين العاديين حق الوصول الكامل إلى حساباتهم المصرفية، إلا أن بعض المودعين من أصحاب النفوذ تمكنوا من نقل أموالهم إلى الخارج، ولكي تكون عمليات التعرض لمزايا المودعين فعالة وعادلة، يجب أن تطال فقط الودائع المصرفية العائدة لحسابات افتتحت قبل أن تبدأ البنوك في فرض قيود على عمليات السحب، وربما تعفي المودعين الصغار لتعويضهم عن هذه المعاملة غير العادلة.

السؤال اللغز

يبقى السؤال الأساسي واللغز، هو من الذي سيطبق تلك الإجراءات؟ لقد فقد الشعب اللبناني ثقته في النخبة السياسية، ومع ذلك، يجب تنفيذ هذا البرنامج المؤلم بشفافية من قبل حكومة موثوق بها وعلى جناح السرعة، وفي حال منحت أي جماعة ميزات على حساب الجماعات الأخرى فذلك يشكل تهديداً لاستقرار هش قائم على تعقيدات لها أول وليس لها آخر، ورغم ميلنا الشديد إلى التفاؤل إلا أن تأجيل تشكيل حكومة لبنانية جديدة إلى أجل غير مسمى لن يسفر سوى عن كارثة.

تطبيق الحلول المؤلمة رهن بالحكومة الجديدة

حزمة الإصلاحات الاقتصادية التي وضعتها حكومة الوحدة الوطنية - التي تشكلت في أوائل عام 2019 من تحالف جميع الأحزاب السياسية الرئيسية - تُعتبر عقوبة للمواطنين العاديين، في حال أهملت التعامل مع الفساد المستشري الذي يفيد النخب السياسية والاقتصادية فقط، في 17 أكتوبر، أصبحت التقارير عن فرض ضريبة محتملة على خدمات الاتصال عبر الإنترنت هي القشة التي قصمت ظهر البعير، مما أدى إلى احتجاجات الشوارع وإغلاق البنوك.

وبما أن الوضع المالي والخارجي لا يزال غير قابل للاستمرار، فإن هناك حاجة إلى نوع من إعادة الهيكلة للحد من تفاقم الأزمة. لكن أي حل من هذا القبيل سيكون صعباً ومؤلماً. لذلك من الأهمية بمكان أن يتم تنفيذ إصلاحات عادلة من وجهة نظر جميع أصحاب المصلحة المتعددين، خاصة بالنظر إلى الانقسامات الاقتصادية والاجتماعية والدينية الكثيرة في لبنان، وفي حين يعتبر انخفاض قيمة العملة في كثير من الأحيان حلاً جيداً لاستعادة الاستقرار المالي، إلا أنه لا ينصح بهذا في لبنان لسببين على الأقل.

أولاً، ليس لدى لبنان قطاع تصدير قوي، لذا يجب أن يكون أي تعديل في العملة مصحوباً بخفض الاستيراد، ويترتب على ذلك عواقب وخيمة على المجموعات الاقتصادية الأشد حرماناً.

ثانياً، إن تعرض لبنان لديون الدولار يعني أن الانخفاض سيؤدي إلى مزيد من التدهور في الوضع المالي، كما سيكون له آثار سلبية في الميزانية العمومية للقطاع الخاص، ومن المحتمل أن تكون ضرائب الاستيراد على السلع الفاخرة خياراً أكثر حكمة.