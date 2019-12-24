شكرا لقرائتكم خبر عن «اقتصادية عجمان» تفوض خدماتها إلى «تسهيل» والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - عجمان:”الخليج 365” أبرمت دائرة التنمية الاقتصادية في عجمان اتفاقية تفويض الخدمات مع مركز المعلومات (تسهيل)، حيث سيتولى المركز الواقع في مبنى غرفة عجمان، تقديم خدمات الدائرة في مجال التراخيص الاقتصادية بموجب هذه الاتفاقية، وذلك من السبت إلى الخميس، من الثامنة صباحاً حتى الثامنة مساء.

وقال سعود سلطان الشمري، مدير إدارة التسجيل التجاري: سيقدم المركز أهم خدمات الدائرة في التراخيص وخدمات حجز وتجديد الاسم التجاري والموافقة المبدئية، إصدار وتجديد وتعديل وإلغاء الرخص الاقتصادية والتصاريح التجارية، وإصدار شهادات ورسائل «لمن يهمه الأمر»، وغيرها من الخدمات.

وأوضح عبدالرحمن سلطان المرزوقي مدير (تسهيل) حرص المركز على بذل الجهود لتقديم خدمات دائرة التنمية الاقتصادية في عجمان بسهولة ويسر.

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