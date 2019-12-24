منصور بن زايد يؤكد حرص القيادة على تطوير القطاع السياحي

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متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أكد سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة.. حرص القيادة الحكيمة على تطوير القطاع السياحي في الدولة عبر تعزيز البنية التحتية ومواقع الاستقطاب السياحي والثقافي، وفق أرقى المعايير العالمية ما يرسخ مكانة الإمارات كوجهة سياحية متميزة في العالم.

وأشاد سموه في هذا الشأن بالاتفاقية المبرمة مؤخراً بين شركة «قصر الإمارات» ومجموعة «ماندرين أورينتال»، مشيراً إلى أهمية التعاون وإقامة الشراكات مع كبرى المؤسسات العالمية لتحقيق مزيد من الإنجازات وأفضل المؤشرات والنتائج الاقتصادية التي تعود على الدولة بالفائدة.

وأكد سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان أهمية تبادل الخبرات والاستفادة المستمرة من التجارب الناجحة، منوها إلى أن دولة الإمارات أصبحت نموذجاً ملهماً في المجالات السياحية وصاحبة الريادة في الإنجاز والتنافسية.

وأشار سموه إلى أهمية مضاعفة الجهود ومواصلة العمل والارتقاء بالخدمات وتطويرها.. مثنياً على إدارة «قصر الإمارات» وما تبذله من جهود حثيثة لتطوير أحد أبرز معالم الدولة من خلال توفير الخدمات والمرافق التي يحتاج إليها الضيوف. (وام)

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