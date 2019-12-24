عبد العزيز النعيمي: ضيافة عجمان تنوع المنتج السياحي

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - عجمان:”الخليج 365”

افتتح ممثلون من دائرة التنمية السياحية في عجمان، يوم الجمعة الماضي، مخيم شاطئ «بيانكي» الذي يعتبر فكرة مبتكرة للضيافة والأولى من نوعها على مستوى إمارة عجمان، ويشكل إضافة حقيقية للقطاع السياحي في عجمان من خلال روعة التصميم وجمال الموقع.

يمتد مخيم شاطئ «بيانكي» على مساحة تصل إلى أكثر من 50 ألف متر مربع ويتكون من 75 خيمة مبنية من سعف النخيل، و34 شاليهاً مصغراً منها أربعة شاليهات للشخصيات المهمة. ويتضمن المخيم أشكالاً وفئات مختلفة من الغرف تحمل طابعاً مميّزاً، بالإضافة إلى حوض سباحة ومطاعم متنوعة ومنطقة للشواء، ومدرسة لتعليم الریاضات البحرية. ويصل حجم الاستثمار في المشروع إلى نحو 3.5 مليون درهم.

وقال الشيخ عبد العزيز النعيمي، رئيس دائرة التنمية السياحية في عجمان: يواصل قطاع الضيافة في إمارة عجمان تعزيز وتنويع منتجه السياحي الذي يتناسب مع متطلبات السياحة العائلية وسياحة الترفيه والأعمال والمؤتمرات، وحقق قفزات نوعية فيما يتعلّق بتوفير المنتج الخاص بالسياحة العلاجية والرياضية والسياحة البحرية، وهو الأمر الذي يأتي ضمن استراتيجية الدائرة وسعيها إلى تعزيز مساهمة القطاع السياحي في الناتج المحلي للإمارة وتحقيق رؤية عجمان 2021.

وأضاف: توفر عجمان كافة التسهيلات والحوافز الاستثمارية بهدف استقطاب الاستثمارات المحلية والخارجية إلى القطاع السياحي والفندقي في الإمارة الذي يعتبر من القطاعات الاقتصادية المهمة والتي تلعب دوراً أساسياً في رسم المشهد الاقتصادي في عجمان.

وقال صالح الجزيري، مدير عام دائرة التنمية السياحية في عجمان: «يأتي افتتاح مشروع مخيم شاطئ «بيانكي» ضمن سلسلة من المشاريع السياحية التي تسعى إمارة عجمان إلى افتتاحها خلال الفترة المقبلة بهدف تعزيز تنافسية القطاع السياحي في الإمارة وزيادة مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي».

وقال لؤي العامر، مؤسس وصاحب المشروع: «يعتبر مخيم شاطئ «بيانكي» الأول من نوعه في إمارة عجمان وهو يعكس مفهوم الضيافة الإماراتية الأصيلة من خلال مستوى وطبيعة الخدمات التي يتم تقديمها في المخيم والتي تتناسب مع مختلف الشرائح الاقتصادية والعمرية».