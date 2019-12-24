«رواد التكنولوجيا»: فائزان بجائزة الرعاية الصحية الأولى

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي:”الخليج 365”

أعلن برنامج رواد التكنولوجيا والابتكار (TIP) - المبادرة التي أطلقتها دائرة التنمية الاقتصادية أبوظبي ووزارة الاقتصاد - عن فوز المخترعين أحمد الحمادي ووسام كمال الدين من بين 24 آخرين بجوائز الإصدار الأول في « مجال الرعاية الصحية 2018 « وتحويل ابتكارهما في قطاع الصحة إلى منتج قابل للتسويق.

حقق برنامج رواد التكنولوجيا والابتكار (TIP) منذ إنشائه في عام 2017 نجاحًا كبيرًا محليًا ودوليًا حيث تلقى حتى الآن 1185 طلبًا من 34 دولة، منها 24 مشاركة فائزة في مجال الرعاية الصحية حيث أتيحت لكل متقدم فائز فرصة فريدة للتواصل مع رواد وقادة متخصصين وأصحاب النفوذ الرئيسيين وصناع القرار في هذا المجال على المستويين المحلي والدولي.

وقدم كل من الأفراد والمنظمات والشركات المبتدئة من جميع أنحاء العالم مقترحاتهم لمواجهة تحديات هذا العام في مجالات الرعاية الصحية (Healthcare)، تكنولوجيا الطاقة (Energetic) وتكنولوجيا البيئة (Envirotic) للتصدي التحديات المحددة مسبقًا، وسيتم الكشف عن الفائزين خلال شهر فبراير 2020.

وقام محمد علي الشرفاء رئيس الدائرة باستقبال وتكريم الفائزين بجائزة الإصدار الأول من «TIP Healthcare Award 2018» في مكتبه حيث أعرب عن تهنئته لهما مؤكدا حرص حكومة أبوظبي على دعم الابتكار والمخترعين وذلك من خلال تبني الاختراعات وتقديم الدعم اللازم لها بما يعزز من جهود الدائرة في بناء اقتصاد قائم على المعرفة.

وقال محمد الشرفاء إن الدائرة تحرص على تقديم الدعم للمخترعين عبر برنامج رواد التكنولوجيا والابتكار TIP بهدف تعزيز بيئة الابتكار وبناء اقتصاد معرفي يعتمد على الحلول التقنية والتكنولوجية الحديثة التي تحقق القيمة المضافة للمنتج المحلي.

وأعرب الفائزان بجوائز الإصدار الأول منTIP Healthcare award 2018 عن سعادتهما بالثقة التي حظيا بها لابتكاراتهما التي قدمت حلولاً علمية للتحديات التي عرضتها الجائزة في مجالات قطاع الصحة.