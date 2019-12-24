سبب فشل مؤتمر مدريد للمناخ

د. محمد الصياد *

من الصعب تصور مصير آخر لمؤتمر الأطراف ال 26 القادم الذي ستستضيفه اسكتلندا في بريطانيا أواخر العام الجديد 2020، في ظل هذا الاستقطاب العالمي بشأن المناخ.

رغم كونها أطول محادثات مناخية في التاريخ، تلك التي شهدتها أروقة مؤتمر الأطراف الخامس والعشرين لتغير المناخ الذي عقد في مدريد خلال الفترة من 2-15 ديسمبر 2019 (كان المفترض أن ينهي أعماله حسب الجدول في 13 ديسمبر)، حيث تجاوزت مدة المفاوضات التي دارت خلاله، تلك التي سجلتها مفاوضات مؤتمر الأطراف السابع عشر الذي عقد في 2011 في ديربان (جنوب إفريقيا)، بحوالي 44 ساعة. وفي حين أنتجت محادثات ديربان صفقة بين الدول وضعت الأسس لاتفاق باريس، فإن مفاوضات مدريد، انتهت عملياً إلى فشل ذريع. فلم يخرج عنها ما توخته الدول المشاركة (وتحديداً الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي)، فيما خص رفع أهداف المناخ (والمقصود بها تقديم الدول الأعضاء لالتزامات معزَّزة (إضافية) بخفض الانبعاثات مع بدء سريان مفعول اتفاق باريس في يناير 2020)، إضافة إلى الفشل في الاتفاق، للعام الثاني على التوالي، على قواعد تُنظِّم عمل أسواق الكربون.

Advertisements

ويمكن القول إن مواقف عدد صغير من الدول، لكنها دول مركزية وقيادية فيما يتعلق بقضية المناخ، مثل البرازيل والولايات المتحدة والمملكة العربية السعودية وأستراليا على وجه الخصوص، نجحت في منع مساعي لوبي تغير المناخ، القوي والثقيل بحضوره الواسع، في تحقيق تقدم ذي قيمة يساهم في إبعاد شبح الاحترار العالمي، وذلك على الرغم من كل الترسانة البحثية والإعلامية والشعبية التي تم تجنيدها على مدار الأشهر الثلاثة التي سبقت انعقاد مؤتمر مدريد، بما في ذلك عقد قمة مناخية في نيويورك على هامش الاجتماع السنوي للجمعية العامة للأمم المتحدة في سبتمبر الماضي، وإطلاق الهيئة الحكومية الدولية لتغير المناخ (IPCC)، تقريرين، أحدهما عن تأثير تغير المناخ على الأرض والآخر عن تأثير تغير المناخ على المحيطات، في شهري أغسطس وسبتمبر الماضيين على التوالي، والتحركات العالمية العارمة لمنظمات المجتمع المدني للضغط من أجل إحداث تقدم حاسم في مفاوضات تفادي «شبح ال 1.5 درجة مئوية»؛ وهو ما اعتُبر انتصاراً معنوياً للرئيس ترامب المناوئ لقضية المناخ والمنسحب من خطتها التنفيذية «اتفاق باريس». ومن الصعب تصور مصير آخر لمؤتمر الأطراف ال 26 القادم الذي ستستضيفه اسكتلندا (بريطانيا) أواخر العام الجديد (2020)، في ظل هذا الاستقطاب العالمي بشأن المناخ. وأمام تعذر الوصول إلى إجماع، لربما تكون التوافقات الثنائية (بين الاتحاد الأوروبي والصين، على سبيل المثال)، مخرجاً من هذا المأزق.

إنما المشكلة التي تقف وراء فشل المؤتمر، أكبر، من وجهة نظرنا، من هذا الاستقطاب في المواقف بشأن الالتزامات المعزَّزة (الإضافية) لخفض الانبعاثات. إذ إننا نعزو ذلك الفشل إلى ما يلي:

في المحصلة، سنجد أن تركيز المؤتمر قد انصب على قضيتين جوهريتين الأولى تهم الدول المتقدمة، وهي وضع قواعد لإنشاء نظام عالمي لتجارة الكربون (استناداً إلى تفسيرات الدول المتقدمة وبعض الدول الجزرية للإشارة العابرة الواردة في المادة السادسة من اتفاق باريس بشأن الاتجار بالكربون كآلية لخفض الانبعاثات)؛ والثانية تتعلق بإنشاء نظام لتوجيه تمويل جديد للبلدان المعرضة لانعكاسات وآثار تغير المناخ، وهي قضية تهم الدول النامية.

والقضيتان مترابطتان، تجسدان مبدأ التبادلية (Reciprocity)، الذي على أساسه تم التوصل إلى اتفاق باريس، وفحواه، موافقة الدول النامية على أخذ التزامات بخفض الانبعاثات، أسوة بالدول المتقدمة، مقابل موافقة الدول المتقدمة على تعزيز التزاماتها بتوفير التمويل اللازم لتمكين الدول النامية من الوفاء بالتزاماتها تلك. في هذا السياق، سجلت الدول النامية ذات الثقل في تحديد مصير المفاوضات، وهي الصين والهند والبرازيل، معارضتها الشديدة لفرض أي التزام على الدول بتقديم تعهدات معززة في العام المقبل 2020، دافعة بأن ذلك يجب أن يكون قرار كل دولة. وجادلت بأن التركيز يجب أن يكون، عوضاً عن ذلك، على التزامات ما قبل 2020 من جانب الدول المتقدمة التي لم تفِ بها حتى الآن. وأن الدول الثلاث لن تدعم تضمين نص قرار اجتماع مدريد، لغة قوية لتحفيز طموح خفض الانبعاثات دون تضمينه دعوة مماثلة للدول الغنية لتوفير التمويل والدعم الموعودين للدول النامية. حيث جددت البلدان النامية الإعراب عن إحباطها من أن الدول الغنية لم ترق إلى مستوى العمل المناخي الذي وعدت به حتى عام 2020.

ودعت إلى وضع «خطة عمل» لسد فجوة الالتزامات التي تعهدت بها الدول الغنية قبل عام 2020. لكن الاتحاد الأوروبي عارض ذلك، قائلاً بأن التركيز يجب أن يكون على المستقبل بموجب اتفاق باريس، الذي يُلزم جميع البلدان بخفض انبعاثاتها؛ وهو ما يعني تملصاً من الوفاء بالتزاماتها ما قبل 2020. في النهاية، أُضيفت للنص النهائي بعض العبارات المعبرة عن طموحات التعزيز (تعزيز التزامات خفض الانبعاثات)، والإشارة إلى فجوة الانبعاثات بين ما تعهدت به الدول في الوقت الحالي وما يُطمح في الوصول إليه للحفاظ على ارتفاع درجة الحرارة العالمية عند مستوى أدنى بكثير من درجتين مئويتين. الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس، عبر عن فشل مؤتمر الأطراف للمناخ في مدريد بنبرة حزينة، قائلاً: «لقد خسر المجتمع الدولي فرصة مهمة لإظهار طموحه المتزايد بشأن التخفيف والتكيف والتمويل لمعالجة أزمة المناخ». وعزاؤه الوحيد كان الأمل في أن يشهد العام المقبل «التزاماً من قبل جميع الدول بالقيام بما يقول لنا العلم إنه ضروري للوصول إلى حيادية الكربون في 2050، وارتفاع في درجة الحرارة لا يزيد على 1.5 درجة (قياساً إلى عصر ما قبل الصناعة)».

التاريخ يعيد نفسه في كل انعقاد لمؤتمرات الأطراف للمناخ، منذ انطلاقها بعد توقيع اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ في 1992. ومفاد هذا التكرار، هو أن السياسة والبيئة لا تشعران بالراحة بصورة جيدة حين تجتمعان. فالقوى الكبرى والملوثون الكبار يظلون يتمسكون بمواقفهم ويدافعون عنها بعناد منقطع النظير، مؤكدين على مزايا الأسواق المفتوحة باعتبارها - من وجهة نظرهم - دواءً لحل كل المشكلات ومنها المشكلة المتعلقة بتخفيض انبعاثات الكربون.

* كاتب بحريني