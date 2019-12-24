«غرفة التجارة الدولية»: علامة الجودة الإماراتية تلبي المعايير العالمية

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الشارقة:”الخليج 365”

استضافت غرفة تجارة وصناعة الشارقة، مؤخراً الاجتماع الدوري الثالث لمجلس إدارة غرفة التجارة الدولية في الإمارات، حيث بحث الاجتماع خطط غرفة التجارة الدولية المستقبلية الرامية إلى تطوير خدماتها وتعزيز سمعتها أمام نظرائها في الأسواق العالمية، وتحقيق تمثيل أوسع لمجتمع الأعمال المحلي على المستوى العالمي، إضافة إلى الترويج للغرفة وخدماتها وأنشطتها وفعالياتها، كما تم خلال الاجتماع المصادقة على محضر الاجتماع الثاني واعتماد ميزانية 2020، ومراجعة الأنشطة والفعاليات التي شاركت بها غرفة التجارة الدولية منذ بداية العام الجاري.

ترأس الاجتماع حميد محمد بن سالم، رئيس غرفة التجارة الدولية في الإمارات، بحضور فاطمة خليفة المقرب مديرة إدارة العلاقات الدولية بغرفة تجارة وصناعة الشارقة وعضو مجلس إدارة غرفة التجارة الدولية في الإمارات، وأعضاء مجلس إدارة الغرفة الدولية، حيث أعرب حميد محمد بن سالم عن شكره وتقديره لجهود «غرفة الشارقة» في استضافة هذا الاجتماع، الذي تكمن أهميته في السعي نحو تذليل تحديات مجتمع الأعمال المحلي، بالإضافة إلى توفير البيئة المناسبة لتطوير أدائه وتعزيز قدراته التنافسية.

دعم التنوع الاقتصادي

وأكد رئيس غرفة التجارة الدولية في الإمارات السمعة العالمية التي تتمتع بها المناطق الحرة في دولة الإمارات، والتي أصبحت مثالاً يحتذى في تطبيق أعلى معايير المواصفات والجودة، والالتزام باعتماد أفضل الممارسات الإبداعية والمبتكرة في الصناعات الغذائية المتنوعة، معتبراً أن المناطق الحرة جزء لا يتجزأ من منظومة التميز الاقتصادي بدولة الإمارات.

ولفت إلى أن المنتجات الغذائية المصنعة في المناطق الحرة بالدولة تواكب أفضل الممارسات العالمية في المواصفات والمقاييس والجودة والرقابة، الأمر الذي أتاح لها الوصول إلى كل أسواق العالم بسهولة ويسر، حيث تتميز علامة الجودة الإماراتية بإقبال كبير عليها، نظراً لتلبيتها كل المعايير العالمية للسلامة والصحة، ومواكبتها لكل ما هو حديث ومتطور في مجال التصنيع، مؤكداً أن دولة الإمارات عززت من مكانتها وجهة عالمية للصناعات الغذائية.

وأشاد بالدور الذي تلعبه هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس «مواصفات» في دعم الاقتصاد الوطني من خلال تعزيز القطاعات الاقتصادية الإنتاجية والتجارية والصناعية، وتسهيل حركة الاستيراد والتصدير من خلال التشريعات والمواصفات الفنية بما يخدم سياسة التنوع الاقتصادي للدولة، وخطط التنمية الشاملة.

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تكامل الأدوار

بدورها أعربت فاطمة خليفة المقرب، عن ترحيب غرفة الشارقة بعقد الاجتماع، والذي يأتي في إطار حرصها على تعزيز شراكاتها وتعاونها مع مختلف غرف التجارة والصناعة بالدولة، بهدف تنسيق وتكامل الأدوار بما يعكس توجيهات القيادة الرشيدة، ويسهم في دعم استراتيجية التنويع الاقتصادي التي تنتهجها الإمارات، مؤكدة الدور المحوري الذي تلعبه غرفة التجارة الدولية - الإمارات في تعزيز الفرص الاستثمارية والارتقاء ببيئة العمل وتطويرها، بما يصب في تنافسية دولة الإمارات باعتبارها من الدول الرائدة في نمو القطاع الاقتصادي وتنافسيته على مستوى العالم.

خطط مستقبلية

واستعرض الاجتماع، برنامج الجلسات التدريبية التي نظمتها غرفة التجارة الدولية الخاصة بشروط ومصطلحات التجارة الدولية«Incoterms 2020»في عدد من غرف الدولة، إلى جانب التعريف بمزايا الغرفة وخدماتها المقدمة للشركات في الإمارات، والخطط المستقبلية لتطوير هذه الخدمات وتوسيع نطاق عضوية الغرفة ليشمل قطاعات أوسع من مجتمع الأعمال المحلي، فضلاً عن تسليط الضوء على الأنشطة والفعاليات القادمة للغرفة خلال عام 2020، والتي ستشتمل على الاحتفال بمئوية غرفة التجارة الدولية في 19 يناير 2020، والمؤتمر التجاري السنوي لغرفة التجارة الدولية بدولة الإمارات في الفترة من 20-21 يناير 2020، ومؤتمر التحكيم الدولي في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في الفترة من 16 إلى 17 فبراير 2020، كما سيتم تنظيم دورة تدريبية حول شروط ومصطلحات التجارة الدولية Incoterms 2020 في فبراير 2020 في أبوظبي ودبي، إلى جانب استضافة اجتماع اللجنة المصرفية السنوي لغرفة التجارة الدولية يومي 22 و 23 أبريل للمرة الثالثة، والذي سيشهد حضور أكثر من 400 مندوب من جميع أنحاء العالم.