26 مليار درهم استثمارات القطاع الخاص في «مدينة محمد بن راشد» و«ميدان»

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي:ملحم الزبيدي

كشف محمد عبد الناصر الخياط، نائب الرئيس للشؤون التجارية والمنطقة الحرة في «مجموعة ميدان»، أن إجمالي استثمارات القطاع الخاص في كل من «مدينة محمد بن راشد» و«ميدان» تجاوزت حتى الآن حاجز 26 مليار درهم، تمثلت في مشاريع عقارية تنموية من بنايات سكنية ومجمعات للفلل ومنازل التاونهاوس.

وأضاف الخياط أن هذه الاستثمارات توزعت بين أربع شركات ومجموعات هي «طيران الإمارات» بواقع لامس حاجز 4 مليارات درهم، و«جي آند كو» بنحو 6 مليارات درهم، «وعزيزي للتطوير العقاري» مع 12 مليار درهم، و«ماج للتطوير العقاري» باستثمارات قاربت 4 مليارات درهم.

قامت «طيران الإمارات» بتطوير 2000 وحدة سكنية (فلل وتاونهاوس) بمساحات تصل إلى 4 غرف، وجرى إنجازها وتسليمها بالكامل، كما طورت «جي آند كو» مجموعة من المشاريع، سلم منها حتى الآن 196 فيلاّ وسيجري تسليم 500 أخرى هذا العام، بينما من المقرر إنجاز 1000 فيلاّ وتاونهاوس العام المقبل 2020.

أما شركة «عزيزي للتطوير» فتعمل على تطوير 73 مبنى ضمن مشروع «عزيزي رفيرا»، ومن المخطط البدء بتسليم أول هذه البنايات في 2020، وأخيرا، تطور «ماج للتطوير العقاري» مشروعها «ماج آي» الذي يتضمن منازل تاونهاوس وشقق سكنية متنوعة بين استوديو وحتى 3 غرف وصالة.

وقال الخياط: «تعمل «مجموعة ميدان» دائماً على دراسة كل الفرص الاستثمارية المتوفرة في السوق والنظر في كل الطروحات المقدمة كالخوض في شراكات استراتيجية مع أطراف آخرين.

حيث يوفر السوق المحلي في دبي العديد منها من حيث الأسعار والعروض، فالمطور يوفر اليوم عروضاً مغرية للشراء ضمن خطة سداد طويلة الأمد، وهذا الأمر له تأثيران، الأول: إيجابي، يوفر حلول شراء للمستثمرين والمستخدمين النهائيين، والثاني: سلبي، يؤثر في جاذبية الاستثمار في سوق الإيجار، لذلك لا بد من النظر فيها ودراسة آثارها على المدى الطويل».



الاندماجات والاستحواذات

رأينا العديد من التجارب في الأسواق العالمية والإقليمية والمحلية والعديد من تجارب الاستحواذ أو الاندماج بين علامات تجارية عملاقة، وفي دولة الإمارات شهدنا تجارب ناجحة من هذا النوع في القطاع المصرفي على سبيل المثال، والذي من شأنه أن شكّل كيانات مالية عملاقة. أما السوق العقاري فيعتمد هذا التوجه على تطبيق سياسات الشركات والاعتماد على حساباتها المالية ومشاريعها التطويرية، الأمر الذي يتطلب الدراسة العميقة قبل اتخاذ القرار».



علاقة استراتيجية

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نعمل في «ميدان» ضمن سياسة واضحة وثابتة تضمن المصلحة المشتركة لمجموعتنا ومستثمرينا، حيث نطرح مشاريعنا الجديدة ونباشر بتطويرها عند ملاحظة الإقبال والطلب على منتجاتنا بعيداً عن الخوض في منافسة سلبية مع الأطراف الأخرى ضمن المنطقة ذاتها، الأمر الذي عزز جاذبية «مدينة محمد بن راشد» و«ميدان» لدى القطاع الخاص وشجعهم على ضخ هذا الحجم الكبير من الاستثمارات.



«ميدان ون»



بلغت مبيعات المرحلتين الأولى والثانية من «ميدان ون» نحو 9 مليارات درهم، كما بدأنا بعقد اللقاءات وحلقات النقاش مع عملائنا من المستثمرين والتعرف على آرائهم واقتراحاتهم قبل طرح مجموعة جديدة من الأراضي السكنية ضمن هذا المشروع، بينما ستقوم «مجموعة ميدان» بتطوير 10 - 20% من إجمالي هذه الأراضي.

ووصلت نسبة إنجاز الأساسات والهيكل الرئيسي للمركز التجاري إلى 75%، مع البدء بتنفيذ البنية التحتية الداخلية. كما يجدر بالذكر أن حجوزات المساحات المخصصة للتأجير سجلت نسبة جيدة لغاية الآن، ونتوقع أن تشهد ارتفاعاً خلال الفترة المقبلة.



مدينة محمد بن راشد

يأتي مشروع «الحي الأول» ضمن المرحلة الثالثة من «مدينة محمد بن راشد» ويتضمن 16 مبنى طرحنا منها 9 خلال العامين الماضيين، والآن نعلن عن مبنى جديد يتكون من أرضي و14 طابقاً متكرراً إلى جانب عدد من المرافق الاجتماعية والترفيهية مثل نادي ومقهى ومطعم ومنطقة خدمات الأطفال. وتتضمن هذه المرحلة 3500 وحدة طرح منها حتى الآن نحو 1000 وحدة، بيع منها 80%.

وقمنا أيضاً بإنجاز 8 كيلومترات من الشواطئ والقنوات المائية الداخلية، وأنجزنا وسلمنا 80-90% من فلل وقصور المرحلة الأولى البالغ عددها 620 وحدة، 90% منها مبيع، ويجري الانتهاء من الأعمال الأخيرة من النسبة المتبقية. وتتضمن هذه المرحلة فللاً كبيرة بمساحات تتراوح بين 10 و11 ألف قدم مربعة بناء على أرض تبلغ مساحتها 10 آلاف قدم مربعة تتضمن 6 غرف وسرداب، كما توفر 30 أرضاً لبناء قصور ضخمة بين 8 و 10 غرف ضمن خيارات متنوعة.