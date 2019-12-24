مستوى قياسي لسهم «تسلا» بعد قرض صيني



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - قفز سهم «تسلا» إلى مستوى قياسي جديد خلال تعاملات يوم الاثنين، مع تقارير بشأن حصول صانعة السيارات على قرض جديد. وارتفع السهم 2.3% ليسجل 414.85 دولار، وهو أعلى مستوى في تاريخه.

وكشفت رويتزر وبلومبيرج أن شركة تسلا حصلت على قرض بقيمة 1.4 مليار دولار من البنوك الصينية لتمويل مصنعها في مدينة «شنغهاي» الصينية، وبحسب التقارير، فمن المقرر الإعلان رسمياً عن القرض في وقت لاحق من الأسبوع الحالي.

وأوضحت التقارير أن معدل الفائدة على القرض الجديد سيبلغ 90% من معدل الفائدة الرئيسي في الصين لأجل عام، وهو معدل الفائدة الذي تقره البنوك الصينية لأفضل عملائها. (وكالات)