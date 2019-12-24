شكرا لقرائتكم خبر عن سهم «بوينج» يقفز 3٪ بعد استقالة رئيسها والان نبدء باهم واخر التفاصيل



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أعلنت «بوينج» أن رئيس الشركة، دينيس مولينبرج، استقال بأثر فوري، وأن ديفيد كالهون الرئيس الحالي للمجلس الإداري، سيخلفه في هذا المنصب. ولم تكن الاستقالة مفاجئة، في وقت لا تزال فيه الشركة الأمريكية لصناعة الطائرات تعاني أزمة «طراز 737 ماكس»، وعقب أنباء الاستقالة قفز سهم الشركة 3٪. وكان مويلنبرج اعترف أمام الكونجرس الأمريكي في أكتوبر، بارتكاب شركته أخطاء في القضية، وقال خلال مثوله أمام لجنة الشؤون التجارية التابعة للكونجرس: «نعرف بأننا ارتكبنا أخطاء وأسأنا التصرف في بعض الأمور».

(وكالات)

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